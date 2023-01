Muž v Starej Turej už dopoludnia nafúkal viac ako tri promile

Novomestskí dopravní policajti boli včera dopoludnia privolaní k dopravnej nehode, pri ktorej asistoval alkohol.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Podľa doterajších zistení 45-ročný vodič Jeep Grand Cherokee jazdil po ceste v Starej Turej. Vodič sa dostatočne nevenoval riadeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho predným kolesom narazil do od vozovky výškovo oddeleného obrubníka, vyšiel na chodník, kde našťastie však nikoho nezrazil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Potom zišiel späť na cestu a pokračoval ďalej v jazde, prešiel do protismeru, kde našťastie v tom čase nešlo žiadne vozidlo, následne späť do svojho jazdného pruhu, kde pri jednom z rodinných domov narazil do zaparkovaného vozidla Suzuki. To bolo po náraze odhodené do železného oplotenia rodinného domu.

Napísali sme

Napísali sme Brestovec posilňuje, čo bude s Breznickým, Drahošom či hviezdou jesene Kyselicom? Čítajte

Vodiča policajti podrobili dychovej skúške a 45-ročný vodič nafúkal 3,17 promile alkoholu.

Pri nehode sa nik nezranil a celková škoda na vozidlách a oplotení bola predbežne vyčíslená na asi 7300 eur.

Napísali sme

Napísali sme Vo FN Trenčín opäť povolili návštevy na lôžkových oddeleniach Čítajte

Vodiča neminie obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok zákon ukladá trest odňatia slobody až na jeden rok. O výške trestu však v tomto prípade rozhodne súd, píše sa na sociálnej sieti polície.