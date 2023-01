Pomohli mu Vavávoke tyčinky. Solnička ho v tréningoch nenechal posledného. Legenda Myjavy Martin Černáček spomína na kariéru

Z rakúskej siedmej ligy sa Martin Černáček prepracoval až medzi elitu.

Meno Martin Černáček je úzko späté s najväčšími úspechmi v histórií Spartaka Myjava. Z futbalového prostredia ste sa vytratili a dlhšiu dobu o vás nebolo počuť. Nechýba vám?

Adrenalín spojený s futbalom určite áno. Rovnako aj kolektív, ktorý vás ťahá vpred, stretnutia s mladšími spoluhráčmi dodávajú energiu. Druhá vec je donútiť sa v mojom veku trénovať. Časom som spohodlnel. Aj som pribral a prekročil magickú stovku kilogramov. Robím všetko pre to, aby som prebytočné kilá zhodil. (smiech)

Čomu sa venujete?

Som živnostníkom. Spolupracujem s mojim ujom. Má veľkoobchod so sanitou (vodovodné batérie a doplnky pre kúrenie a kúpeľne). Máme pod sebou približne tridsať predajní na západnom Slovensku, ktoré zásobujeme tovarom. Som rozvozcom, nákupcom, predajcom, skladníkom i marketingovým pracovníkom zároveň .

Aká bola vaša posledná spojitosť s futbalom?

Pred troma rokmi som spolupracoval s Úniou ligových klubov. Cez víkend som odpozeral všetky zápasy daného kola. Následne som zostrihal zaujímavé momenty, góly, rôzne zákroky, nevydarené situácie, či kontroverzné rozhodnutia rozhodcov. Bolo to časovo náročné , ale bavilo ma to. Všetko napokon stopla pandémia. Chodieval som ešte komentovať ligové zápasy pre súkromnú televíziu, no už aj to dávno skončilo.

Aj si občas zájdete na futbal?