Jaroslav Baška dúfa, že najväčšie percento účasti v referende bude mať Trenčiansky kraj

Trenčiansky župan absolvoval svoj referendový akt v rodných Dohňanoch.

TRENČÍN. Trenčiansky župan a poslanec Národnej rady SR Jaroslav Baška (Smer-SD) dúfa, že najväčšie percento účasti v dnešnom referende bude mať Trenčiansky kraj. Uviedol to pre agentúru SITA krátko po tom, čo absolvoval referendový akt vo svojej rodnej obci Dohňany (okres Púchov) v spoločnosti svojej manželky.



Baška je medzi predsedami vyšších územných celkov jediným predstaviteľom strany Smer-SD, ktorá referendum iniciovala. "Samozrejme verím, že toto referendum by mohlo byť úspešné, lebo ľudia sú nahnevaní. Každopádne by som si želal, aby najväčšie percento účasti bolo práve v Trenčianskom kraji.

Nerobili sme si vopred žiadne prieskumy podľa jednotlivých krajov, ale je to na ľuďoch, či využijú možnosť zúčastniť sa plebiscitu," poznamenal Baška.

On sám považuje referendum za najvyššiu formu priamej demokracie. "Možnosť zúčastniť sa referenda by mal využiť každý občan. Ak ju totiž nevyužije, potom už neexistuje jednoduchší a priamejší spôsob vyjadrovať sa k veciam verejným," dodal trenčiansky župan.



Sobotňajšie hlasovanie občanov SR je v poradí deviate celoštátne referendum od vzniku samostatného štátu v roku 1993. Odpovedajú v ňom na otázku, či súhlasia, aby predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR bolo možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR. Hlasovať je možné od 07:00 do 22:00.