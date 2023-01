Základné školy čaká zásadná zmena. Prvý a druhý stupeň nahradí nový systém

Zmenou prejdú aj učebné osnovy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

TRENČÍN. Slovenské základné školy čaká v nasledujúcich rokoch zásadná zmena. Dvojstupňový systém delenia ročníkov, ktorý vzdelávacie zariadenia v našej krajine používajú od nepamäti, nahradí trojcyklový systém.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nechcel, aby rodičia vodili deti do krčmy, tak dal z vlastných peňazí postaviť unikátny zábavný park Čítajte

Ten už niekoľko rokov využívajú iné európske krajiny.

Ministerstvo školstva i riaditelia samotných škôl zo zmeny obavy nemajú.

Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) však slovenské školstvo nie je v dobrej kondícii na to, aby bez problémov prijalo reformu takéhoto rozsahu.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo dvojstupňové delenie ročníkov nahradí trojcyklový systém,

ktoré európske krajiny ho už používajú,

ako zmenu vnímajú školy,

prečo nie je na túto reformu podľa SKU správny čas,

akým spôsobom sa zmenia aj samotné učebné osnovy,

aké sú výhody trojcyklového delenie tried,

dokedy musia všetky základné školy na tento systém prejsť,

koľko škôl si ho vyskúša už v tomto roku.

Školstvo tretieho tisícročia

Anna Plachká, riaditeľka Základnej školy Na dolinách v Trenčíne z plánovanej zmeny nemá obavy.

„Doteraz to boli prvé štyri ročníky na prvom stupni a zvyšných päť na druhom stupni. Po novom sa to rozdelí na tri cykly. Z môjho pohľadu, ak to rezort školstva dobre nastaví, tak to bude celkom dobré, lebo sa budú môcť medzi ročníkmi prelínať učitelia,“ informovala s tým, že tento aspekt najefektívnejšie využijú najmä v treťom a štvrtom ročníku.

Prechod medzi stupňami bude pre deti podľa nej plynulejší ako doposiaľ.