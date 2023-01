Chochlíková medzi najlepšími: Je to pre mňa obrovská pocta

V roku 2022 dosiahla Monika Chochlíková historický úspech. Na Svetových hrách v americkom Birminghame získala zlatú medailu v thajskom boxe. Pre Slovensko to bolo celkovo vôbec prvé zlato zo Svetových hier po 13 rokoch.

Týmto obrovským úspechom to ale nekončí. Chochlíková skutočne zaujala a dostala sa do celosvetového výberu najlepších športovcov roka v neolympijských športoch. Tých najlepších športovcov určia v hlasovaní fanúšikovia a Chochlíková tak potrebuje podporu priaznivcov. V ankete reprezentuje Slovensko a vlastne všetkých zápasníkov z thajského boxu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to pre mňa obrovská pocta, že zo všetkých tých športovcov a thaiboxerov, ktorí boli na Svetových hrách a súťažili tam, tak federácia thajského boxu IFMA sa rozhodla, že nominuje mňa, a že ja jediná budem vlastne reprezentovať thajský box pred celým svetom. Ja som bola z toho úplne mimo, a keď mi to napísali do mailu pár mesiacov dozadu, nevedela som tomu uveriť. Už len to, že ma dali do ankety, lebo si ma všimli a vedia kto som, pre mňa veľa znamená,“ hovorí Chochlíková.

Napísali sme

Napísali sme Hral ligu a pracoval. Je to model, ktorý by mohol byť zaujímavý aj pre iných, hovorí Marček Čítajte

Medzinárodná asociácia Svetových hier vybrala celkovo 23 jednotlivcov a 12 kolektívov. Prvé kolo hlasovania už bolo spustené v utorok 10.1. a potrvá do nedele 22.1., pričom do druhého kola postúpi desiatka športovcov s najvyšším počtom hlasov. Hneď na to sa začne aj druhé kolo a to bude trvať do konca mesiaca, teda do 31.1. 2023.

Fanúšikovia môžu hlasovať na tomto odkaze . Hlasovať sa dá viackrát, no len raz za deň. Pri hlasovaní je potrebné vybrať najskôr jedného športovca, ktorý dostane 2 body a aby bol hlas platný, je nutné vybrať aj druhého športovca, ktorý dostane 1 bod. Chochlíková si je vedomá skutočnosti, že má veľkú nevýhodu oproti reprezentantom väčších krajín.

Napísali sme

Napísali sme Ktoré mená opúšťajú Podolie, kto posilnil Častkovce a o koho majú záujem v Melčiciach? Čítajte

Nemá za sebou také početné publikum ako niektorí giganti a thajský box tiež nemôže konkurovať populárnejším športom. Avšak slovenská bojovníčka verí, že s podporou fanúšikov môže dosiahnuť čo najvyššie umiestnenie. „Samozrejme, veľmi rada by som sa umiestnila v tejto ankete čo najvyššie, ale uvedomujem si, že sme z malej krajiny a thaibox nie je úplne najpopulárnejší šport, takže je tam skutočne veľmi veľká konkurencia. Ale verím, že sa môžem umiestniť čo najlepšie, ako to len dá, a tak dúfam, že ľudia budú hlasovať každý jeden deň, pokiaľ to bude možné. Spoločne to môžeme dokázať,“ odkázala víťazka Svetových hier v thajskom boxe.

Okrem Svetových hier bola Chochlíková aktívna tiež v profesionálnom ringu. Vyhrala dva zápasy v organizácii PML, dvakrát zápasila aj v klietke na podujatiach Oktagon MMA. Najbližšie sa predstaví už 21. januára na turnaji PML 6 v Trenčíne, kde bude najväčšou hviezdou podujatia. Zápasiť bude vo svojej najsilnejšej disciplíne, práve v thajskom boxe.