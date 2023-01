Obvinili mladíka z Komárna, ktorý oklamal seniorku takmer o 30.000 eur

Trest odňatia slobody až na desať rokov hrozí 18-ročnému mužovi z Komárna, ktorý vlani v decembri od seniorky z Trenčianskeho kraja vylákal podvodným konaním 28.000 eur.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Kriminalisti z Nového Mesta nad Váhom ho obvinili z pokračovacieho zločinu podvodu. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rodičia sa k trojročným deťom neraz správajú ako k bábätkám. Mnohé nie sú pripravené na škôlku Čítajte

"Seniorku oslovila prostredníctvom pevnej linky žena, ktorá sa predstavila ako kuriérka, ktorá najskôr zisťovala, či je doma sama. Následne uviedla, že jej prinesie balík, lebo mesto práve teraz rozdáva mikulášske balíčky. Po tomto oznámení hovor ukončila," načrtli policajti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Krátko na to seniorke volal muž, ktorý sa predstavil ako kapitán Marián Hrubý. Povedal jej, že je od polície a vykonáva akciu zameranú proti podvodníkom, ktorí sa predstavujú ako kuriéri. "Požiadal ju, aby bola na telefóne a počúvala jeho inštrukcie, podľa ktorých mala všetku hotovosť a šperky vložiť do igelitky a vyhodiť z okna. Seniorka falošnému policajtovi uverila a do igelitky vložila 23.000 eur spolu s rôznymi šperkami v hodnote približne 5000 eur a igelitku vyhodila z okna," priblížili policajti.

Napísali sme

Napísali sme Na Štedrý deň oslávila sté meniny i sté narodeniny. Na polnočnej omši pani Eve všetci tlieskali Čítajte

Žene vznikla škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 28.000 eur. "Intenzívna práca policajtov priniesla ovocie a podarilo sa im zistiť páchateľa tohto skutku. Vyšetrovateľ obvinil 18-ročného mladíka, ktorému za tento skutok v prípade preukázania viny v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," dodala polícia.

amo nik