Hral ligu a pracoval. Je to model, ktorý by mohol byť zaujímavý aj pre iných, hovorí Marček

Najvyššiu súťaž zažil v drese Trenčína a Myjavy. Dres reprezentácie si obliekol vo výbere do 20 rokov. Tomáš Marček naposledy pôsobil v drese Nového Mesta nad Váhom. Skúsený 35-ročný defenzívny stredopoliar sa rozhodol ukončiť aktívnu kariéru.

Zimná príprava futbalistov AFC Nové Mesto nad Váhom sa začala bez vás. Prečo?

Rozhodol som sa ukončiť aktívnu kariéru. Mám 35 rokov, čo už je svojim spôsobom dosť. Raz ten čas prísť musel. Pôvodne som o konci premýšľal už v letnom období. Vtedy je však krátky čas na hľadanie hráčov a nechcel som klub nechať v štichu. Takže som ešte potiahol jesennú časť. Pôvodne mi nikto neveril, že by som skončil, ale už v letných mesiacoch som bol pevne rozhodnutý.

Vraj šlo skôr o aktivitu manželky?

Mnohí to tak hovoria. Osobne by som povedal, že rodina sa mi prispôsobovala celý život, ktorý sa do značnej miery točil okolo futbalu. Okrem toho som ešte pracoval. Mal som špeciálny režim a nebolo to jednoduché. Teraz prišiel správny čas ukončiť kariéru. Narodilo sa nám druhé dieťa, preto som sa rozhodol venovať inému životu.

Vzhľadom na hektický život, bolo to pre vás do určitej miery vyslobodenie?

K futbalu som vždy pristupoval s triezvou hlavou a neulietaval som na ňom. Nemal som ani manažéra a nikdy ma absolútne nepohltil. Bolo to aj tým, že som neustále chodil do práce. Teraz ani nezažívam žiadny šok, aký niektorí futbalisti po skončení mávajú. Futbal som si užíval a som vďačný za všetko, čo som s ním prežil. Prišiel čas venovať sa viac najbližším okolo seba. Môžem si ľahšie zorganizovať čas a nemusím sa toľko naháňať.

