Rodičia sa k trojročným deťom neraz správajú ako k bábätkám. Mnohé nie sú pripravené na škôlku

Mladí rodičia často miesto výchovy trávia čas s mobilom v ruke.

TRENČÍN. Riaditeľky niektorých materských škôl i odborníci sa zhodujú v tom, že mnohé deti, ktoré majú nastúpiť do škôlky, nezvládajú základné zručnosti, ktoré by už v tomto veku mali mať zvládnuté.

Napísali sme

Napísali sme V minulosti si včely vedeli poradiť samé. Dnes by bez človeka neprežili, vraví včelár Viktorín Čítajte

Mnohé majú dokonca problémy s komunikáciou i napriek tomu, že nemajú žiadnu diagnózu, ktorá by tieto poruchy zapríčinila.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa psychologičky sú častokrát na vine mladí rodičia, ktorých príliš pohlcujú sociálne siete a internet.

Rada pre rozvoj materských škôl (RRMŠ) podotkla, že vo veľa prípadoch rodičia mylne očakávajú, že základné návyky naučia deti práve v škôlke.

V článku sa okrem iného dočítate Aké základné úkony by mal zvládať budúci škôlkar,

s akými najčastejšími problémami sa deti potýkajú,

kde robia podľa odborníkov rodičia najčastejšie chybu,

aký má materská škola pre dieťa primárny význam,

aké mylné predstavy mávajú rodičia o škôlke,

aké systémové riešenia v spoločnosti chýbajú podľa psychologičky,

v akej miere je zdravé tráviť počas výchovy čas na telefóne, či pri televízii.

Dieťa prosil na kolenách

Silvia Kozinková, riaditeľka Materskej školy Stromová 3 v Trenčíne, upozornila, že mnohí rodičia, ktorí prídu s dieťaťom na zápis do škôlky, s ním často nemajú zvládnuté základné úkony, ktoré by už škôlkar v tomto veku mal ovládať.

„Na zápise vždy aj upozorňujeme, čo by to dieťa malo do septembra vedieť. Malo by byť odplienkované, nemá už mať cumlík. Takéto dieťa sa nemusí vedieť samo prezliecť, ale malo by vedieť pri tom spolupracovať. Tak isto by si aspoň malo vedieť stiahnuť gate,“ vymenovala.