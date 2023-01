Meteorológovia vydali výstrahu pred poľadovicou

Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

TRENČÍN. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého

stupňa pred poľadovicou. Výstraha platí pre celý Banskobystrický i Žilinský kraj, a tiež pre Trenčiansky kraj s výnimkou okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Výstraha platí aj pre Košický a Prešovský kraj okrem okresov na krajnom východe. Nebezpečný jav by mal podľa meteorológov trvať oddnes od 18:00 do pondelka 16. januára do 10:00.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity - doprava, pohyb osôb, infraštruktúru - rôzne typy vedenia. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.