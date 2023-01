Bánovská nemocnica bude mať nové CT pracovisko

V prvej fáze začali s búracími prácami a v týchto dňoch sa začína rekonštrukcia priestorov budúceho pracoviska.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou vybuduje nové CT pracovisko.

V prvej fáze začali s búracími prácami a v týchto dňoch sa začína rekonštrukcia priestorov budúceho pracoviska. Potvrdil to námestník riaditeľa pre ekonomiku, technické a prevádzkové činnosti nemocnice Vladimír Záborský.

Práce by podľa predpokladu mali byť ukončené do júna 2023, následne pracovisko uvedú do prevádzky. Nachádzať sa bude v priestoroch bývalého archívu na prízemí nemocnice. "Takýmto spôsobom rozšírime spektrum poskytovanej starostlivosti, ale predovšetkým prinesieme do regiónu a bližšie k pacientom pokročilú diagnostickú zobrazovaciu metódu," podotkol Záborský.