V Mestských lesoch vedie v súčasnosti polícia vyšetrovanie

V spoločnosti Mestské lesy, ktorých jediným spoločníkom je mesto Brezová pod Bradlom, vedie v súčasnosti polícia vyšetrovanie.

BREZOVÁ POD BRADLOM. V spoločnosti Mestské lesy, ktorých jediným spoločníkom je mesto Brezová pod Bradlom, vedie v súčasnosti polícia vyšetrovanie. Poslanci sa napriek tomu na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) uzniesli zrušiť v spoločnosti dozornú radu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"V súvislosti s trestným konaním vo veci trestného činu porušovania ochrany stromov a krov a ďalších trestných činov v súvislosti s hospodárením v lesoch vo vlastníctve mesta v súčasnosti prebieha pomerne rozsiahle znalecké dokazovanie a analýza zaistených listinných dôkazov a elektronických dát," uviedla pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Až na základe výsledkov uvedených analýz a znaleckého dokazovania bude podľa jej slov možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť konkrétnych osôb za konkrétny trestný čin.

Napriek tomu, že mestskú spoločnosť vyšetruje polícia, navrhla poslankyňa MsZ Eva Zekucia zrušiť v nej dozornú radu. Pre médiá sa odmietla vyjadriť, prečo tento návrh podala. "Ja vnímam ako posun k transparentnosti, keď bude konateľ chodiť na finančnú komisiu, kde nás je sedem," zdôvodnila poslankyňa svoj návrh počas zasadnutia MsZ.

"Z môjho hľadiska bola dozorná rada nefunkčná a pokiaľ mala byť ďalej nefunkčná, nech radšej nie je. Mám záujem, aby spoločnosť fungovala transparentne. To by sme možno riešili cez hlavného kontrolóra, prípadne ďalšími digitálnymi možnosťami, ktoré pri odvoze dreva sú. Ja som do dozornej rady doplnil aj prednostu mesta, ale ten z nej odišiel. Oslovovali sme aj poslancov, ale nikto nemal záujem ísť do dozornej rady," uviedol pre TASR primátor mesta Jaroslav Ciran.

Prednosta mestského úradu Ján Michálek bol členom dozornej rady od januára do mája 2022. "Nastúpil som do dozornej rady, aby bola funkčná. Cieľom bolo, aby sme prerokovali a schválili účtovnú uzávierku. Keďže sme sa v dozornej rade stretávali iba vo dvojici s predsedníčkou dozornej rady, rada bola neefektívna, lebo sme jeden hlasovali za a druhý proti. Zrušenie dozornej rady bolo správne. Páči sa mi mechanizmus, že konateľ príde na finančnú komisiu a tam by sa riešili veci. Máme aj ďalšie kontrolné orgány ako hlavný kontrolór či daňový úrad. Je tu dostatok odborných štátnych inštitúcií a kontrola je dostatočná a zabezpečená," uviedol Michálek.

Napísali sme

Napísali sme V minulosti si včely vedeli poradiť samé. Dnes by bez človeka neprežili, vraví včelár Viktorín Čítajte

"Vyzývala som poslancov, aby si uvedomili, že dozorná rada slúži hlavne na kontrolu účtovnej závierky. Zvlášť v súčasnej situácii je potrebné mať všetky dostupné kontrolné orgány, ktoré môžeme mať. Na ekonomickej komisii nie je priestor ju dokonale skontrolovať, pozrieť sa do účtovných kníh. Na to nemá ekonomická komisia ani oprávnenie, toto oprávnenie má iba hlavná kontrolórka mesta," povedala predsedníčka dozornej rady Gabriela Ciranová.