V minulosti si včely vedeli poradiť samé. Dnes by bez človeka neprežili, vraví včelár Viktorín

Extrémne horúčavy oberajú včely o nektár, krátke zimy ich vysilujú.

Pavel Viktorín z Dežeríc sa včelárstvu venuje už viac ako desať rokov. Včely boli vášňou aj jeho starého otca, ktorý mu zvykol vravieť, že keď sa mu v úli niečo nezdá v poriadku, nemá si to všímať. Včely si samé poradia s každým problémom.

Podľa mladého včelára však toto pravidlo už v súčasnosti neplatí a bez zásahu človeka by len ťažko prežili následky globálneho otepľovania.

Ako priblížil v rozhovore, tie sa netýkajú iba extrémneho sucha, ktoré pripravuje včely o nektár, ale i iného premnoženého a pre včely nebezpečného hmyzu.

S včelami sa počas letných mesiacov stretávame bežne. Ako však vyzerá ich život počas jesene a zimných mesiacov?

Najviac sa rozmnožujú od konca apríla, vtedy aj zbierajú najviac medu. Ten zbierajú celú sezónu až do augusta. Vtedy býva aj ukončenie včelárskej sezóny, dovtedy zbierajú zásoby. Včelári časť týchto zásob zoberú, tak im ju musíme nejakým spôsobom nahradiť.

Kto do toho nechce moc investovať, zmieša štandardnú sacharózu s vodou. Z toho vznikne sirup, ktorým včely kŕmia a takto im doplnia zásoby na zimu. Kto na tom nechce ušetriť, používa glukózový alebo fruktózový sirup. Keď majú včely sacharózu, majú prácu ešte s tým, že ju musia štiepiť, čím sa včely ešte viacej opotrebovávajú.

Do zimy nejdú teda v úplne ideálnej kondícii. Cukor všeobecne je taktiež ochudobnený o vitamíny, ktoré sú v mede. Hovorí sa, že med je zo slnka, keďže svieti na kvety. Repa je v zemi a za bežných okolností by sa k nej nedostali. Včely tak nemajú dobrú obranyschopnosť, lebo ich človek trápi tým že musia štiepiť sacharózu.

Keď im zoberieme med o ktorom je známe, že má veľa vitamínov a enzýmov na podporu imunity, ako od nich môžeme chcieť, aby mali dobrú obranyschopnosť. Je to ako keby sme im dali suchý rožok.

Ako včely zimujú?

Mnohí ľudia si myslia, že v úli cez zimu spia. To by však pomrzli. Zoskupia sa do tvaru gule, v ktorej rovnomerne zadržiavajú teplo. Vonkajšie včely sa potom striedajú s tými, čo sú vnútri, aby tie vonkajšie nezahynuli. V strede tej gule je matka, ktorá je chránená a ohrievaná.