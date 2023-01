Connora je potrebné niekedy krotiť, hovorí tréner brankárov Kosa

Za návratom Connora Lacouvée do značnej miery stojí tréner brankárov Dukly Trenčín Peter Kosa.

Connor Lacouvée sa radí medzi najlepších gólmanov Tipos extraligy. Ako ho vnímate z pozície trénera?

Atletický typ gólmana, rýchly, flexibilný, ovláda veľmi dobre svoje korčule v bránkovisku, technicky dobre pripravený, mentálne odolný. Nemám voči nemu žiadne výhrady, ide o čistého profesionála. Vie, čo všetko vyžaduje jeho pozícia a ako sa udržať na top leveli. Je na seba príliš prísny. S jeho pracovnou morálkou i snahou nemám žiadny problém. Niekedy ho dokonca treba krotiť.

Oproti predchádzajúcim brankárom Dukly je v otázke zápalu k práci výnimočný?

Tak by som to nepovedal. Aj Michal Valent bol veľmi pracovitý brankár. Ich vášeň, pracovitosť a nezlomná vôľa im zabezpečila vstup do profesionálneho hokeja a verím, že slovenským fanúšikom budú ešte zopár rokov ponúkať svoje majstrovstvo.

Podľa hodnotenia úspešnosti zákrokov je s takmer 93 percentami piaty najlepší gólman ligy. Samozrejme, je rozdiel chytať v Slovane, Zvolene, alebo v Trenčíne. Je z vášho pohľadu najlepším v súťaži?

Percentuálna úspešnosť je síce podstatným ukazovateľom, ale nie je strela ako strela. Pre mňa je ešte výnimočnejším ukazovateľom GSAx (goals saved above expected), v preklade znamenajúci – očakávané chytené góly a takisto počet vyriešených gólových situácií.

