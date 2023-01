Našli ho „na plácku“. Čachtičanov ťahá extréner Juventusu Turín

Hral za reprezentáciu, v Taliansku a pôsobil v službách Juventusu Turín. Čachtice majú vo svojom strede výnimočného hráča.

ČACHTICE. Znie to ako príbeh z romantického filmu. Čiernohorec sa zamiloval do Slovenky v Spojených Arabských Emirátoch, aby sa pre pandémiu koronavírusu presťahovali do Častkoviec a on mohol hrať futbal za Čachtice.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Návrat z Fínska na Slovensku? Nebol to krok späť, hodnotí opora hokejovej Dukly Trenčín Čítajte

Dnes patrí medzi najlepších hráčov VIII. ligy Juh a svojimi výkonmi pomohol nováčikovi súťaže v polovici sezóny ku štvrtému miestu. Nastúpil v 11 z 12 zápasoch a konto súperových brankárov zaťažil piatimi presnými zásahmi. A pritom Čachtičania objavili svoj čiernohorský klenot náhodou. „Na plácku“ v susedných Častkovciach.

Napísali sme

Napísali sme Tlak na moju osobu? Niekedy áno, ale hokej je pre mňa v prvom rade zábavou, hovorí Honzek Čítajte

„Po príchode si hneď vybudoval pozíciu v tíme. Technicky výborne vybavený hráč so skvelým výberom miesta a skúsenosťami z najvyššej súťaže v Čiernej Hore. Nebojí sa prevziať zodpovednosť na svoje plecia. Škoda, že kvôli práci nestíha viac tréningov. Inak by dominoval ešte viac,“ znelo hodnotenie Haveriča pri zostavovaní ideálnej jesene južnej vetvy VIII. ligy.