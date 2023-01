Návrat z Fínska na Slovensku? Nebol to krok späť, hodnotí opora hokejovej Dukly Trenčín

Lacouvée patrí medzi najvyťaženejších brankárov.

TRENČÍN. Bol január 2021 a v bránke Dukly sa Connorovi Lacouvée mimoriadne darilo. Po deviatich ligových zápasoch mal skvelé štatistiky. Jeho čísla v úspešnosti zákrokov prekročili 92,5 percenta. Patril medzi opory Trenčanov.

„V pondelok prišiel za nami. Videl som na ňom, že cíti dobrú životnú ponuku. Jeho by veľmi mrzelo, keby ju nevyužil. Dva dni sme s vedením klubu premýšľali, čo urobiť.

Všetka česť Connorovi, ktorý sa k celej veci postavil chlapsky. Povedal nám, že všetko je v našich rukách. Ak ho nepustíme, zostane. Nám bolo jasné, že držať ho tu nasilu nemá zmysel,“ povedal pred dvoma rokmi športový manažér Dukly Branko Radivojevič.

Lacouvée ukázal charakter. Presný opak vtedajšieho detvianskeho gólmana Tomasa Sholla, ktorý odišiel do zámoria bez súhlasu klubu.

A či mohli Lacovéeho z Trenčína nepustiť?

„Samozrejme. Keby mal odísť do iného európskeho mužstva, tak by zostal. V prípade šance na NHL je to iné. Aktuálna sezóna je špecifická. Ochorejú dvaja brankári a on sa môže predstaviť v najprestížnejšej súťaži na svete. Zobrať mu túto šancu? To by nebolo fér,“ doplnil Radivojevič.

Dobré skúsenosti i faktor Kosa

Lacouvée sa napokon v najprestížnejšej súťaži na svete nepredstavil. V uplynulej sezóne najskôr pôsobil v Capitals Bratislava a po jeho rozpade vo fínskej Liige v drese KalPy Kuopio. Pred začiatkom aktuálnej sezóny sa vrátil tam, kde sa mu darilo najviac. Do Trenčína.