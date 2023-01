Povianočný postreh alebo keď všetci píšu všetkým

Atmosféra najkrajších sviatkov roka sa čoraz viac zabaľuje do vianočného pozlátka. Často neúprimného a hraného.

Nastajlované rodinné klany všetkých generácií a za nimi ten najluxusnejší vianočný stromček. Všetci „prirodzene“ usmiati, aj keď im v kuchyni prihára kapor. Dokonale upravení, dokonale nahodení a na záver prehnaní cez tie najlepšie fotografické filtre. Aj pozadie je dokonalé, všetko nasvietené ako v Hollywoode a aj odevy sú čarovné. Aby najviac vynikli.

Zladené, pestrofarebné, najlepšie prenikavo žiariace, ako zo žurnálu. Rozprávkové. Veď viete, len aby sme v hanbe nezostali. Veď aj minule v časopisoch písali, ako majú vyzerať nastajlované vianočné fotografie, aby sme sa vyrovnali celebritám. Tak šup, do toho. Okamžite a čo najlepšie. Veď, musíme zvíťaziť. Vo vianočnej lige musíme byť dominantní. Doslova dychberúci. Musíme byť celebrity. Vianočné celebrity. Aj keď vyzeráme často gýčovite.

Ale ten moment, keď sa to niekomu zobrazí na monitore, musí ohúriť. V tom boji vianočných fotografií zahlcujúcich všetky internetové siete.

A poďme zavesiť našu dokonalú fotografiu a rátať počet lajkov. Facebook, Instagram alebo aj nastajlované vianočné videjko na TikTok. Musíme byť tip-top. Aby všetci videli, že sme IN. Vianočne nastajlovaní. A s množstvom zabalených darčekov v efektných škatuliach. Možno prázdnych. Už len to prídavné meno „nastajlovaní“ je také IN. Veď viete, také čisto slovenské. Akurát Štúr s Bernolákom, nech je im zem ľahká, sa v tej chladnej vianočnej zemi pootočiť museli. A to radšej nespomíname vianočných followerov.