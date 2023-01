Endometriózu operujú v Trenčíne laserom. Táto metóda je šetrnejšia k vaječníkom

S gynekológom sme sa rozprávali o prejavoch a liečení endometriózy.

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne (FN TN) operujú od konca minulého roku ženské ochorenie endometrióza novou laserovou technológiou, ktorá je efektívnejšia i šetrnejšia.

O benefitoch tejto technológie sme sa rozprávali s Matejom Vidomanom, lekárom z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky vo FN TN, ktorý v rozhovore priblížil aj to, ako sa endometrióza prejavuje, či sa dá liečiť aj iným spôsobom a či hrozí, že by mohla prerásť do zhubného ochorenia.

Akú novú technológiu máte na oddelení v rámci operácie endometriózy?

Na klinike máme k dispozícii nový typ laseru, ktorý má oproti starším typom mnohé výhody. Staršie typy boli často rozmerné a finančne náročné zariadenia. Veda a vývoj pokročili ďalej a dokázali vytvoriť malý kompaktný laser, ktorý je aj ekonomicky dostupný a jeho využitie je široké.

Pre nás je zaujímavé využitie pri endometrióze. Endometrióza je pomerne časté ochorenie mladých žien, ktoré plánujú tehotenstvo, a samotné toto ochorenie môže plodnosť ženy významne znížiť. Pokiaľ ochorenie postihuje vaječník, čo je časté, vzniká takzvaný endometrióm alebo endometriotická cysta.

Dnes je už vedecky dokázané, že klasické operačné postupy pri riešení endometriotickej cysty vaječníka významne znižujú ovariálnu rezervu. Laicky povedané, zhoršujú dlhodobo funkciu vaječníka a plodnosť.

Summa summarum, plodnosť znižuje samotná endometrióza, ale aj jej liečba klasickou chirurgiou. Práve z týchto dôvodov sa hľadali metódy, ktoré by boli šetrnejšie k vaječníkom. Dnes sa zdá, že práve laser ponúka možnosť operovať endometriózu tak, aby bolo poškodenie vaječníka nižšie.

Dá sa vyčísliť napríklad na percentá, o koľko nižšie?

To úplne nie je možné. Máme ale k dispozícii štúdie popisujúce významne lepšie výsledky v parametroch funkcie vaječníka po operácii laserom oproti klasickým technikám. Samotná technika operácie je od princípu šetrnejšia.