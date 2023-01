FOTO: V Trenčíne začali prípravu bez veľkých zmien v kádri

Zimnú prípravu absolvujú Trenčania na Malte.

TRENČÍN. Fortunaligový tím AS Trenčín neplánuje počas zimnej prestávky veľké zmeny v kádri. Podľa slov generálneho manažéra Roberta Rybníčka doplnenie mužstva prichádza aktuálne z radov klubovej akadémie. Do prípravy vstúpia Ľuboš Praženka, Jakub Murko a Samuel Bednár.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Adaptoval sa rýchlo. Potrebujem zlepšiť efektivitu, vraví Kadák po prestupe do Švajčiarka Čítajte

Futbalisti Trenčína odštartovali prípravu na jarnú časť FL v stredu. Trénerovi Mariánovi Zimenovi sa hlásil tím v kompletnej zostave. Úvod prípravy odštartovali predpoludňajšie funkčné testy pod vedením kondičného trénera Michala Tomanicu.

"Hráči absolvovali FMS testovanie. Ide o funkčné testovanie pohybového aparátu, ktoré pozostáva z testov mobility a flexibility telesných segmentov. Na základe výsledkov budeme vedieť ešte viac individualizovať pohybovú prípravu hráčov, čo priamo ovplyvňuje výkon na ihrisku," citoval Tomanicu klubový web AS.

Zimnú prípravu absolvujú Trenčania na Malte, kde odohrajú Tipsport Malta Cup (9.-19. januára). V rámci turnaja na nich čakajú tri zápasy. Už 14. januára si zmerajú sily s deviatym tímom českej ligy FC Slovan Liberec. O tri dni narazia na piaty tím rakúskej ligy WSG Tirol. Posledný zápas turnaja odohrajú 19. januára, o súperovi rozhodne až tabuľkové poradie. "Po návrate na Slovensko čaká tím pokračovanie zimnej prípravy v domácom prostredí. Na prelome januára a februára privíta AS na Štadióne Sihoť druholigistov FK Rača a FC ŠTK 1914 Šamorín," informoval web astn.sk.

Písali sme

Písali sme Päť asistencií v jednom zápase? Je to drahý špás. Kňažko čaká na šancu v NHL Čítajte

V tíme už nie Cristian Ramirez a na hosťovanie do Zlatých Moraviec odišiel Lucas Demitra. Chýba aj Witan Sulaeman, ale v jeho prípade ide o plánovanú absenciu, keďže si plní reprezentačné povinnosti. S mužstvom trénuje v rámci predĺženia skúšky nigérijský útočník Lekan Okunola a holandský krídelník Dabney dos Santos.



Program zimnej prípravy:

14. januára: FC Slovan Liberec - AS Trenčín (Tipsport Malta Cup 2023)

17. januára: WSG Tirol - AS Trenčín (Tipsport Malta Cup 2023)

19. januára: súper podľa umiestnení v tabuľke (Tipsport Malta Cup 2023)

28. januára: AS Trenčín - FK Rača (Štadión Sihoť)

4. februára: AS Trenčín – FC ŠTK 1914 Šamorín (Štadión Sihoť)