Cestovateľ: Na severe Pakistanu nám pridelili ozbrojené komando. Muž s brokovnicou nás strážil i v obchode

V Indii na vlastné oči videl upaľovanie zosnulých pri Gange, v Nepále šiel po stopách tigrov.

Cestovateľ a pesničkár Radovan Hanko z Bánoviec nad Bebravou počas novembra a decembra precestoval Pakistan, Indiu a Nepál.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hraním na gitare zarobil viac ako s valčekom na stavbe Čítajte

Do týchto destinácií sa vybral s kamarátom Michalom. A to bez toho, aby si vopred naštudovali viac informácií o regiónoch, ktoré navštívili. Ich cieľom bolo totiž spoznať život miestnych obyvateľov na vlastnej koži.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Porozprával o ich putovaní severom Pakistanu, vysvetlil, prečo sú občania severo-pakistanských miest šťastní i napriek chudobe, prečo tam cítil pokoj, hoci sú všade prítomní muži so zbraňami a priblížil aj to, ako v regióne Gilgit – Baltistan ovplyvňuje život žien a dievčat Islam.

Zároveň priblížil, ako sa z tejto krajiny spolu s kamarátom Michalom dostali do Indie, ako navštívili najväčšiu jedáleň na svete, ale i to, aké mali pocity keď pri posvätnej rieke Ganga na vlastné oči videli hromadné spaľovanie mŕtvych ľudí.

V rozhovore sa dočítate Čo bolo cieľom Radovanovej cesty,

z akého dôvodu sa hneď po príchode do Pakistanu chcel vrátiť,

prečo mal pocit, že sever Pakistanu je mužský svet,

ako ich ozbrojení muži strážili počas obeda i nákupov,

prečo dostali ozbrojenú ochranku,

ako rôzni obyvatelia Pakistanu reagovali na jeho hranie na gitare,

ako vnímal dôsledky Islamu na miestne ženy,

prečo sú všade prítomní vojaci,

ako je možné, že sa i napriek tomu cítil bezpečne,

akým spôsobom sa dostali cez hraničný priechod medzi Pakistanom a Indiou,

aké mal pocity keď v Indii videl čakajúcich na smrť pri rieke Gange,

ktorých zosnulých nespaľujú, ale rovno hádžu do rieky

čo dostali na obranu proti tigrom v Nepále.

Ktoré krajiny ste počas novembra a decembra navštívili?

Nemali sme túto cestu bližšie naplánovanú, iba sme si vyhliadli tri krajiny, ktoré boli pri sebe a relatívne by sa dalo z jednej do druhej prejsť. Prileteli sme do Pakistanu, odkiaľ sme cez Karakoram Highway prešli jediným peším priechodom do Indie.

Z Indie sme šli do Nepálu, z ktorého sme potom odleteli domov. Celý plán cesty sme ale vytvárali na mieste.

Aký bol cieľ vašej cesty?

Priznám sa, že ja som si o týchto krajinách študoval pred odchodom úplné minimum. Keď niekam cestujem, tak sa snažím dostať medzi ľudí, ktorí tam žijú, zistiť ako žijú, aká je tam kultúra.

Chcem na chvíľu okúsiť to, aký je v tej krajine život, aby som ho vedel porovnať so životom doma. Kým do nejakej krajiny neprídete osobne, tak nemôžete posúdiť to, ako v nej ľudia naozaj žijú.