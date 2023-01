Muž v Čachticiach napadol družku, tá skončila s ťažkými zraneniami v nemocnici

Policajti z Nového Mesta nad Váhom obvinili 55-ročného muža z ublíženia na zdraví.

ČACHTICE. Vyšetrovatelia z Nového Mesta nad Váhom obvinili 55-ročného muža vo veci ublíženia na zdraví.

Na základe vyšetrovania zistili, že obvinený v rodinnom dome v Čachticiach po predchádzajúcej slovnej hádke fyzicky napadol svoju 47-ročnú družku. Muž ju niekoľkokrát udrel otvorenou dlaňou do oblasti tváre, chytil ju pod krk a sotil ju do steny a následne ju začal rukami zovretými v päsť udierať do oblasti hlavy, chrbta a celého tela.

Poškodená následkom úderov upadla do bezvedomia a bola prevezená do Fakultnej nemocnice v Trenčíne s ťažkou ujmou na zdraví a to v hlbokom bezvedomí a početnými povrchovými poraneniami.

„Páchateľ obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného a sudca sa s týmto návrhom stotožnil,“ píše sa na sociálnej sieti polície.