Televízna pekárka Janka: Výborné recepty sa mi zvyknú prisniť

Novomešťanka Jana Baňáková je už niekoľko mesiacov hviezdou televíznej obrazovky RTVS.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Skvelá pekárka je finalistkou druhej série pekárskej šou Pečie celé Slovensko a na jej sladkých dezertoch, ale aj slaných dobrotách si pochutí každý maškrtník.

Mamička dvoch detí v populárnej súťaži s jedenástimi epizódami a dvanástimi finalistami žiari čoraz viac, a tak sme ju radi vyspovedali.

Jana Baňáková nám prezradila spomienky na svoje začiatky, filozofiu kulinárskych nápadov, ale aj čriepky zo súťaže Pečie celé Slovensko a iné zaujímavosti zo svojho života.

V súťaži, ktorá vznikla v roku 2010 vo Veľkej Británii a na obrazovkách RTVS sa po prvýkrát objavila v roku 2021, si vychutnáva každé z finálových kôl, nachádza nové kamarátstva, nápady a plní si tak jeden zo svojich snov

Janka, kedy ste začali pociťovať prvotnú záľubu v príprave pekárskych pochúťok?

Už odmalička som so záujmom sledovala pekársku prácu mojej babičky. Mala plné ´vangle´ cesta a všetko zarábala ručne. Kysnuté koláče, záviny a obrovské množstvo pagáčov chutili v jej vydaní naozaj skvele. Bolo nás osem vnúčat a vždy sme pozorne sledovali, čo robí. Fascinovala ma tá úžasná vôňa, zohrievanie mlieka, práca s maslom. Všetko bolo domáce, mlieko priamo od kravičiek. Zamilovala som sa do tých chutí. Aj husacia i kačacia masť mali v čase môjho detstva akúsi ľúbivejšiu chuť. Domáce vajcia, mlieko či maslo, to sú ideálne základné ingrediencie.

Určite vašu pekársku vášeň s pribúdajúcim vekom povýšila v ďalších rokoch aj mama.

Samozrejme. Perky, buchty a podobné klasické jedlá boli u nás na stole často. Dala som si vedľa mamy stoličku a pozerala, ako ich pripravuje. Mnohokrát som sa pýtala na jednotlivé kroky.