Muž mal pri lúpeži v Trenčíne použiť hračkársku zbraň

TRENČÍN. Polícia v Trenčíne obvinila dvoch mužov zo zločinu lúpeže, ktorej sa mali dopustiť s hračkárskou zbraňou. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že páchateľ si dohodol vo večerných hodinách stretnutie v meste Trenčín pri kostole sv. Jána Nepomuckého s poškodeným. Poškodený bol vylákaný na miesto stretnutia pod zámienkou kúpy mobilného telefónu od páchateľa, ktorý ho predtým inzeroval na internete.

Potom ako poškodený prišiel na miesto stretnutia a vystúpil zo svojho vozidla, páchateľ mal k nemu pristúpiť, vytiahnuť strelnú zbraň a namieriť ju na poškodeného. Pod hrozbou zbraňou mal požadovať od poškodeného sumu 800 € a zároveň ho vyzvať, aby mobilný telefón, ktorý mal pri sebe položil na strechu svojho motorového vozidla. Vykonaným vyšetrovaním bolo zistené, že v danom prípade sa jednalo o hračkársku zbraň na guličky, čo však poškodený v danom momente nemohol tušiť.

Poškodený v obave o svoj život a zdravie podal páchateľovi do ruky žiadanú hotovosť 800 € a položil svoj telefón na vozidlo ako od neho požadoval páchateľ. Páchateľ si mal peniaze od poškodeného vziať, následne zobrať aj jeho mobilný telefón a utiecť na neznáme miesto spolu s druhým páchateľom, s ktorým bol vopred dohodnutý a ktorý mal po celý čas čakať neďaleko od miesta činu.

Poškodený muž sa krátko po tomto čine obrátil na políciu, ktorá začala okamžite intenzívne po páchateľoch tohto skutku pátrať. Pátranie trvalo niekoľko dní, ale polícii sa s využitím osobnej a miestnej znalosti podarilo mužov stotožniť.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Trenčín vzniesol obvinenie 26 a 23 ročnému mužovi za zločin Lúpež. Zároveň spracoval podnet na ich väzobné trestné stíhanie.

Obvinení si na rozhodnutie súdu o väzbe počkajú v cele policajného zaistenia.

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

Polícia žiada občanov o opatrnosť pri predaji alebo kúpe vecí od neznámych osôb. V prípade, ak si dohodnete osobné stretnutie, trvajte na to, že to bude na mieste, ktoré je bezpečné. To znamená, že sa tu bude pohybovať viac ľudí, stretnutie sa uskutoční počas denného svetla alebo v kaviarni, či na inom vhodnom mieste. Nechoďte na stretnutie osamote, ale s niekým, komu dôverujete.