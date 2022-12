Psychologička: Deti na Tiktoku a Youtube strávia týždenne desiatky hodín. Znižuje to ich pozornosť v škole

Obsah na sieťach ešte nevedia dať do kontextu.

Sociálne siete ako Tiktok, alebo Youtube môžu u detí viesť k poklesu schopnosti sústrediť sa v škole na učivo, pretože oproti krátkym videám im môže výklad učiva v porovnaní s tým, ako dokážu spracovávať informácie youtuberi prísť nezáživný.

Upozornila na to Lucia Rošteková, školská psychologička, ktorá pôsobí na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

V rozhovore priblížila, aké iné vplyvy môžu mať sociálne siete na žiakov, kedy je vhodné dovoliť dieťaťu sa na ne zaregistrovať, ale i to, s akými následkami týchto sietí u detí sa stretla v praxi.

Môžu mať sociálne siete ako Instagram a Tiktok negatívny vplyv na pozornosť detí?

Záleží to hlavne od toho, ako veľmi sa im venujú. Ak hovoríme o deťoch, ktoré trávia príliš dlhý čas na Tiktoku, ale aj na Youtube, tak to môže mať veľmi ľahko za následok to, že klesá schopnosť zamerať pozornosť vtedy, keď je to nevyhnutné. Napríklad, keď sa musia učiť na písomku, alebo keď si musia vypracovať domáce úlohy a nie je to učivo pre nich dostatočne zaujímavé, aby ich to motivovalo k tomu, aby sa dozvedeli niečo nové.

Nedá sa povedať, že by príčinou bol jednoznačne Tiktok. Naši študenti, ktorí majú problém s pravidelnou prípravou, alebo aj s písomkovým obdobím, sú podráždení, majú málo spánku, pretože majú tendenciu odkladať učenie na neskôr. Trávia veľa času, naozaj desiatky hodín týždenne na týchto sociálnych sieťach.

Je vysoko pravdepodobné, že tie vôľové schopnosti a schopnosť zámernej pozornosti je výrazne oslabená aj vplyvom toho, že počas voľného času posúvajú na telefóne všetko čo ich nezaujíma a pozornosť pohltí len to, čo je pre nich zaujímavé.

Evidovali ste podobné prípady už aj priamo v praxi?