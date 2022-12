Na bicykli až za hranice a ešte ďalej

O tom, že sa prírodnú hranicu Bielych Karpát oplatí prekročiť, už sa presvedčilo množstvo cyklo nadšencov.

Blízkosť dvoch, síce cezhraničných, ale bratských regiónov Zlín – Trenčín ponúka zaručenú zábavu rôznym skupinám cyklistov. Výlety na dvoch kolesách si dokážu naplánovať vrchári, trailisti, ale aj o niečo menej zdatní športovci či rodiny s deťmi.

Stopy náročnejších by jednoznačne mali smerovať severne od mesta Púchov či do Strážovských vrchov, kde vďaka zaujímavým biketrailom zaplesá srdiečko každého trailistu. Návštevu Horného Považia je možné spojiť s výšľapom k rozhľadni Púchovskej doliny na Tlstej hore. Sever Trenčianskeho kraja praje aj cyklistom začiatočníkom alebo rodinám s deťmi, ktorí ocenia nenáročný úsek Vážskej cyklomagistrály Púchov – Nosice. Tu sa však zážitok s príjemnej jazdy nekončí. Vážska cyklomagistrála, ktorá je najväčším cyklo projektom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ponúka aj ďalšie úseky, pokračujúce v južnom smere priamo popod najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Skalka pri Trenčíne, cez krajské mesto Trenčín smerom na Nové Mesto nad Váhom až do Hornej Stredy.

Prstom po papierovej mape alebo interaktívne?

Ideálne načasovanie, dĺžku trasy a prepojenie cyklistiky s návštevou vytipovanej turistickej lokality uľahčujú smart prvky dopĺňajúce rozrastajúcu sa cyklistickú infraštruktúru. Tzv. cyklopointy sú dostupné aj na cyklotrasách na území Trenčianskeho kraja. Jedným z nich je interaktívny kiosk pri letnom kúpalisku v meste Nemšová, priamo pri cyklotrase európskeho významu BEVLAVA, ktorá spája dve krajiny, dva kraje kraje a tri cyklotrasy. Vďaka navigačnej aplikácii interaktívneho panelu si cyklisti jednoducho naplánujú dlhú alebo krátku, náročnú či menej náročnú trasu, ktorá ich cyklokroky nasmeruje za krásami Trenčianskeho a Zlínskeho kraja.