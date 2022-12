Päť asistencií v jednom zápase? Je to drahý špás, pousmial sa Samuel Kňažko

Na olympiáde pomohol Slovensku k historickému bronzu. Samuel Kňažko sa v aktuálnej sezóne udomácnil v AHL a je už len krok od šance ukázať sa v NHL.

V roku 2022 ste získali bronz na olympijských hrách, s tímom Seattlu postúpili až do finále WHL a v novej sezóne hájite farby Clevelandu v AHL. Ako si na naň budete spomínať vy?

Zažili som dobré aj zlé veci. Vrcholom bol olympijský bronz a finále WHL. Prišli však aj momenty, kedy sa príliš nedarilo, čo však patrí k hokejovému životu. Určite mi však na rok 2022 zostanú pozitívne spomienky. Aj sezóna v AHL pre mňa začala dobre, tak pevne verím, že v podobnom trende budem pokračovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Adaptácia prebehla rýchlo. Chýba mi ešte pokoj v zakončení, hovorí Jakub Kadák Čítajte

V 19 rokoch ste získali cenný kov na najvyššom fóre. Nezatočila sa vám z toho hlava?

O pár týždňov to už bude rok. Myslím si, že všetci z tímu si uvedomujú, že podobné úspechy neprídu každý rok. Niekto možno povie, že na turnaji nehrali hokejisti z NHL, čo však nijakým spôsobom neznižuje náš úspech. Bronz nám nikto nezoberie a krásne spomienky zostanú do konca života.

Napísali sme

Napísali sme Najlepší obed? Babkina sviečková, vraví s úsmevom trenčiansky superstrelec Petráš Čítajte

Po ukončení pôsobenia v TPS Turku ste sa presunuli do zámoria, kde ste hájili farby Seattle Thunderbirds vo WHL. Ako si spomínate na začiatky v tíme?

Neboli jednoduché. Prišiel som po dvojtýždňovej pauze z dôvodu kovidu. Takmer som netrénoval a potreboval som rýchlo naskočiť o zápasového tempa. Zúčastnil som sa v tom čase zrušených majstrovstiev sveta do 20 rokov, onedlho bola na programe olympiáda. Bolo to hektické obdobie. V Amerike som sa poriadne udomácnil až po návrate z Číny. Odvtedy to bolo už len lepšie.

Aj toto sa v článku dočítate Aké sú vzťahy medzi hráčmi AHL a ako vychádza s Davidom Jiříčkom?

Spomínalo sa už jeho meno v súvislosti so šancou zahrať si za Columbus v NHL?

Aký priestor dostáva na ľade v drese Seattlu v AHL?

Koľko dolárov ho stálo päť asistencií v jednom zápase? ​​​​​

Ako vnímate s odstupom času svoj odchod do zámoria?

Bol to pre mňa dobrý krok. Zvykol som si na menšie klzisko i odlišný štýl hokeja. Nie každému sa to podarí rýchlo. S angličtinou som problémy nemal. V Seattli som býval v rodine, ktorá mi pomáhala so všetkým. O to jednoduchšie sa mi podarilo adaptovať. Finále WHL bolo napokon akousi čerešničkou na torte.