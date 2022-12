Deň otvorených dverí u Hanzelovcov

Začiatkom decembra zorganizoval Bohumil Hanzel na pozemku svojej dcéry Deň otvorených dverí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mal zasadiť, aj zasadil

Touto cestou dal verejnosti možnosť, aby sama posúdila, či sú tvrdenia Slovenského pozemkového fondu (SPF) o údajnej luxusnej vile, ktorá sa má na parcelách nachádzať, pravdivé. Zároveň chcel týmto spôsobom potvrdiť aj to, že na pozemku je ovocný sad v tej podobe, akú od Hanzelovcov vyžadoval v rámci predaja štát.

Stojí si za pravdou

Otec terajšej majiteľky pozemku na ulici Horný Šianec v Trenčíne otvoril brány ovocného sadu verejnosti hlavne z toho dôvodu, aby sa verejnosť mohla presvedčiť o pravdivosti jeho nedávnych medializovaných tvrdení. „Sprístupnil som priestory, aby sa ľudia osobne presvedčili o tom, či vidia, alebo nevidia vysadené stromy a sad. To, čo hovorím ja, je pravda. Nikomu nebránim vstupu. Stojím si za pravdou,“ povedal Hanzel.

Na druhej strane však uznáva, že počet slivkových stromov v sade je v súčasnosti iný, aký bol v pláne pred ôsmimi rokmi. V zjednodušenej projektovej dokumentácii sa podľa neho predpokladalo aj s tým, že v prípade nevyhovujúceho podložia je možná zmena počtu ovocných rastlín. „Je to už veľmi dávno. Pred ôsmimi rokmi sme to tu získali, ale fyzicky vstúpiť na pozemok sme mohli až po dvoch rokoch, keď sme skúpili aj okolité parcely. Architektka, ktorá nám to vtedy schvaľovala, uviedla, že na jeseň tu musíme vysadiť sto stromov. No my sme vtedy sem ešte ani nemali prístup, takže to bolo nereálne,“ vysvetlil.

Ako ďalej priblížil, v roku 2015 dostali príkaz, že sad majú ošetriť chemikáliami, čo sa však s predošlým nariadením vylučuje, keďže tri mesiace po ošetrení sa na pozemku nemôže nič sadiť.

„Nariadili nám veci, ktoré neboli vhodné a v tom čase uskutočniteľné. Urobili sme trávnik, zavlažovanie a všetky podporné opatrenia k tomu, aby sa mohlo začať vysádzať. Odvtedy uplynulo osem rokov. Do toho zasiahol covid, ktorý všetko výrazne skomplikoval. Tým pádom sme na všetko mali tri roky čistého času a my sme toho urobili dosť,“ ozrejmil Hanzel s tým, že niektoré miesta v sade sú neprístupné a nedá sa na nich sadiť.

Pozval ho na návštevu, prišla však kontrola

Otec majiteľky pozemku taktiež spomenul, že generálneho riaditeľa SPF Jána Marosza pozval na obhliadku záhrady. Ten mal miesto osobnej návštevy na pozemok poslať šesťčlenný kontrolný tím. Hanzel ho však na pozemok nepustil.

„Robia v OĽANO školácke chyby, lebo vstup na pozemok pre účel kontroly môže dať len moja dcéra a tú doposiaľ nik nekontaktoval. Alebo musí byť vydaný súdny príkaz pre vstup kontroly na pozemok. Na Haščáka poslali 60 kukláčov, na mňa len šesť, čo som horší?“ vtipkuje Hanzel.

Podľa jeho slov pôvodne Maroszovi navrhol, aby sa v ovocnom sade stretli v rámci priateľskej návštevy. „Navrhol som aj, aby sa z návštevy spravil obojstranný zápis, ktorý by potvrdil existenciu záhrady, ktorá podľa Marosza neexistuje,“ podotkol.

Ako ďalej Hanzel povedal, nemá problém s tým, ak chce fond prísť skontrolovať, čo je na pozemku vysadené. „Nech to ale spravia normálnym zákonným spôsobom. Musia mi dať papier, za akým účelom sem idú. Porušili všetky princípy. Aj na Štedrý večer som ochotný sem prísť, vlastne kedykoľvek. Navrhol som im iný termín, stredu 14. 12., nie že kontrolu odmietam,“ vysvetlil.

Hanzel si v každom prípade stojí za tým, že sad, ktorý mal na pozemku vzniknúť, aj vybudoval. „Sad tu je. Zmiešal som akurát stromy, na čo som mal aj povolenie. Zachoval som aj počet stromov. Odviedli sme tu veľa práce. Dcérina záhrada bola vedená sedliackym rozumom, počty ovocných stromov, ovocných drevín a krov sa zreálnili,“ doplnil s tým, že ovocný sad vytvorili aj s tým zámerom, aby raz z neho mohli všetci v rámci samozberu zbierať ovocie.

Nejde vraj o osobný útok

Generálny riaditeľ SPF nie je i napriek skutočnostiam, ktoré Hanzel prezentoval, presvedčený o tom, že pozemok nebol využitý tak, ako avizoval pôvodný zámer. „Na základe dostupných snímok, ako aj reportáže, kde p. Hanzel pustil do areálu novinárov, sa ale naďalej domnievame, že účel predaja pozemku nebol naplnený,“ napísal Marosz na sociálnej sieti.

Na internete taktiež adresoval to, že sa s Hanzelovou dcérou snažili spojiť. „Pri kontrole pozemku sme hľadali na základe zmluvných kontaktov jeho dcéru, a keďže sa ju nepodarilo skontaktovať, nemohli sme vykonať riadnu kontrolu celého pozemku,“ priblížil.

Skrášlil okolité prostredie

Na to, ako terajší stav pozemku vnímajú, sme sa pýtali aj niektorých ľudí, ktorí záhradu počas Dňa otvorených dverí navštívili. „Bolo to tu veľmi zarastené, okolie špatili drevené búdy, pohľad na záhradu nebol pekný. Ja ako obyvateľ tejto časti chválim kroky pána Hanzela, že to tu niekto skultúrnil, lebo to bol veľmi spustnutý terén. Teší nás, že je tu pekne upravený sad a okulahodiaci pohľad. Hore chovám včely a vďaka tomuto sadu je tu veľa včielok a kvalitný med,“ povedal Ľubomír.

Podobný názor má aj návštevník Miroslav. „Keď sa ideme prejsť touto časťou počas sezóny, je to tu parádne. Rozkvitnuté stromčeky, nízke kríky, vysoké stromy, všade vtáčiky,“ uviedol. Taktiež si myslí, že záhradný domček, ktorý na pozemku stojí, v žiadnom prípade nespĺňa predstavu luxusnej vily. „Je to drevený dom, ktorý zapadá do prostredia. Klasický, taký, akých je v chatových oblastiach naozaj veľa. Keby to bola vila, nebol by drevený, ale je očividné, že majiteľ sa snažil prispôsobiť prostrediu celkovú architektúru. Určite je to krajšie ako dve búdy, ktoré boli v pôvodnom návrhu,“ dodal s tým, že celá kauza je podľa neho politicky motivovaná. Zároveň je presvedčený o tom, že sa niekto z celej situácie snaží vyťažiť politické body. „Neviem len, či je to smerované na správnu adresu,“ uzavrel.