Trenčianka tajila románik so známym spevákom takmer päťdesiat rokov

Do ikony československej hudobnej scény sa zamilovala ako tínedžerka. O tom, že v čase ich spoločných stretnutí bol ženatý a mal deti, sa dozvedela až po jeho smrti.

TRENČÍN. Drahomíra Reyboubet Hanáková prelomila mlčanie. Prostredníctvom vlastných spomienok otvorila 13. komnatu charizmatického lámača ženských sŕdc Josefa „Boba“ Frídla. Výpoveď, ktorá odhaľuje skrytú kapitolu života umelca s prezývkou český Bob Dylan, autorka podáva na 376 stranách svojej knihy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Oskoruša, pod ktorou strašilo, si už desať rokov pomáha opornou barličkou Čítajte

Takýto scenár napíše len život

Rodáčka z Trenčianskych Teplíc pracovala vo viacerých médiách. Písala pre voľnočasové i odborné časopisy. Zvukársky sen si splnila v Československom rozhlase v Bratislave. V Slovenskej televízii sa ako scenáristka podpisovala pod programové cykly Redakcie publicistiky a dokumentu. Ešte predtým, na prahu dospelosti, však stretla osudovú lásku.

KTO BOL BOB FRÍDL (1947 – 2013) Všestranne nadaný muzikant sa prepracoval na koncertné pódiá z malých klubov v Brne. Skladal pesničky, písal texty, podmanivo spieval a výborne vyzeral. Hudobnú kariéru začal v roku 1967 so skupinou Green Spaedars. Po vzore Boba Dylana hral na gitare a ústnej harmonike. Prevzal od neho i umelecké krstné meno. Spočiatku vystupoval sólovo, neskôr spolupracoval so speváckym duom gréckeho pôvodu Marta & Tena Elefteriadu.V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa pravidelne umiestňoval na popredných priečkach ankety Zlatý slávik, v roku 1972 obsadil 4. miesto za Karlom Gottom, Waldemarom Matuškom a Václavom Neckářom.

Dej neuveriteľného, no predsa skutočného príbehu sa začína odvíjať v Uherskom Hradišti, kde v septembri 1974 koncertoval idol tisícok fanúšikov Bob Frídl. Rozprávanie približuje dobu, keď bol na vrchole slávy, no čitateľa vťahuje aj do udalostí mimo javiska. Do súkromia speváka i pôvabnej blondínky, do obsahu ich telefonátov či do hotelov na periférii miest, kde obaja unikali pred realitou a intenzívne prežívali každú spoločnú chvíľu. Bulvár u nás vtedy neexistoval, vzťah úspešne tajili takmer tri a pol roka.