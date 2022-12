Slovan majstrom? Tu určite nie, hlási zo Saudskej Arábie Peter Čögley

Jeho život sa výrazne zmenil. Peter Čögley ukončil aktívnu kariéru a prijal ponuku Martina Ševelu stať sa jeho asistentom v saudskoarabskom klube FC Al-Adalah.

Tesne pred dosiahnutím jubilejného 300. zápasu v najvyššej súťaži ste sa rozhodli ukončiť kariéru profesionálneho futbalistu a dať sa na dráhu trénera. Prečo?

Rozmýšľal som nad tým už dlhšiu dobu. Za ostatné roky som absolvoval vplyvom zranení viaceré operácie. Vždy som chcel byť trénerom, prípadne sa pohybovať okolo futbalu. Študoval som potrebné licencie a tvrdo som pracoval na tom, aby som ich získal.

S Martinom Ševelom som bol v neustálom kontakte. Dôverne sa poznáme už 15 rokov. Zavolal mi, či by som chcel prísť za ním do Saudskej Arábie a pôsobiť na pozícií jeho asistenta. Nemal som nad čím premýšľať.

Akú trénerskú licenciu máte vyštudovanú?

Áčkovú, ktorá ma oprávňuje byť asistentom trénera pod záštitou FIFA. Okrem toho mám certifikát kondičného fitnes trénera.

Bez áčkovej licencie by som sa však nepohol nikde. Vyššie je už iba pro licencia.

Napriek tomu, nechceli ste ešte pokračovať v aktívnej kariére?

Ako dlho by som by som ešte hral futbal? V septembri mi magnetická rezonancia objavila ďalšie zdravotné problémy. Sezónu som dohral na tabletkách. Do troch stoviek ligových štartov mi chýbali dva zápasy. To pre mňa nebolo smerodajné. Prišla nová výzva a ja som ju s vďakou prijal.

Čo vám povedali doma, keď sa dozvedeli, že odchádzate do Saudskej Arábie?

Rodičia boli šťastní. Je to predsa šanca, o ktorej som vždy sníval. Naviac v spolupráci s Maťom Ševelom. Ide o ponuku, z ktorej mám obrovskú radosť.

Aj pripravujete rozlúčku s aktívnou kariérou hráča?

Nechal som si urobiť u trenčianskeho video analytika krátke video, ktoré zosumarizuje moju kariéru. Jeho príprava potrvá niekoľko týždňov. A to je všetko. Hneď som vhupol do nového života.

Kde ste nazbierali trénerské skúsenosti?

Prv, než som šiel na prijímacie skúšky na áčkovú licenciu, som musel preukázať prax v trénovaní. Rok som pôsobil v Zlatých Moravciach ako asistent pri doraste do 19 rokov. Následne ma kontrolovali mentori. Mám za sebou dva a polročnú prax. V Moravciach som komunikoval s prvým trénerom Benkovským, s ktorým som mal výborný vzťah. S Milanom Ivankom som dlhodobo konzultoval kondičnú prípravu. V Zlatých Moravciach mi pomohli výrazne napredovať.