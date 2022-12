Najtvrdšie pracujúca skupina, ktorú som trénoval, hovorí na margo kabíny kouč Döme

Po nevýraznom úvode atakujú šiestu priečku. Rozhovor s trénerom trenčianskej Dukly Róbertom Dömem.

Dukla sa po náročnom úvode posunula z poslednej priečky. Ako sa pozeráte na to, čo sa vám doteraz podarilo dosiahnuť a predviesť?

Momentálne sme vo fáze, kedy mužstvo stále naberá svoju tvár. Sme v pozícií, kde sme viac-menej chceli v tomto čase reálne aj byť. Veľa cestujeme, sme bez domova, čo nie je jednoduchá situácia. Časom by sme sa mali zlepšovať. Všetko je to otázka tvrdej práce. Chlapci situáciu zatiaľ zvládajú veľmi dobre. Teším sa z ich nasadenia a som na nich hrdý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Najviac šumov je v Trenčíne okolo Piresa, Emeka má podľa Rybníčka európske parametre Čítajte

Vyzerá to tak, že najhoršie obdobie je už za vami a malo by to byť už len lepšie.

Stále je to náročné. Sezóna je rozháraná. Sme bez zimného štadióna a domáceho ľadu. Nie je jednoduché chlapcov motivovať a udržať ich stabilnú výkonnosť. Neustále s nimi s Milanom Bartovičom a Petrom Kosom pracujeme v otázke motivácie a darí sa nám to.

Napísali sme

Napísali sme Pohľad na prvú priečku? Nestavajme si vzdušné zámky, hovorí s chladnou hlavou Kaplan Čítajte

Aj toto sa v článku dočítate Aké slová volili tréneri v úvode sezóny, kedy sa mužstvu bodovo nedarilo?

Ako vníma kouč horné limity kabíny?

Čo si na hráčoch váži?

Vníma prostredie v Dubnici nad Váhom ako domáce?

Aký je jeho pohľad na kanoniera Šimona Petráša, Viliama Čacha, Connora LaCouvée, či navrátilca Marka Stachu?

Aký by mal byť podľa trénerovho názoru hráč, ktorý nosí dres Dukly Trenčín?

Stále chodiť z vlastnej šatne na Gáboríkov štadión, nosiť všetky veci so sebou, potom cestovať do Dubnice... Ale nechcem, aby to pôsobilo ako výhovorky. Keby sme sa nad tým všetkým príliš zamýšľali, asi sa zbláznime.