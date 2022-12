Na starom železničnom moste si okoloidúci môžu vypočuť vtáčí spev

Spev brhlíka, žlny, pinky či sedmohláska si od nedele môže verejnosť vypočuť na starom železničnom moste v Trenčíne.

TRENČÍN. Spev brhlíka, žlny, pinky či sedmohláska si od nedele môže verejnosť vypočuť na starom železničnom moste v Trenčíne. Ide o umelecko-vzdelávací projekt, ktorý má priblížiť prirodzené prírodné prostredie trenčianskych brehov Váhu.

Každý deň zaznie na moste spev jedného vtáčieho druhu. "Ide o niekoľko druhov vtákov z tohto regiónu. Niektoré tu už, žiaľ, nežijú, iné sú tu bežné, ďalšie sú raritné, niektoré veľmi vzácne. Prostredníctvom jednoduchej adresy, ktorá je napísaná na sprievodnej tabuli, sa náhodní okoloidúci môžu dozvedieť, o aký druh ide," priblížil pre TASR spoluautor projektu Fero Király.

Vtáčí spev bude trvať do začiatku hniezdnej sezóny, približne do marca. Verejnosť sa doň môže započúvať denne od 7.00 do 9.00 h, od 12.00 do 14.00 h a od 16.00 do 18.00 h.

Pri vytváraní zvukového atlasu mosta autori projektu čerpali z práce dvoch osobností, ktoré prispeli k rozvoju poznávania a ochrany vtákov na Slovensku. Použili ilustrácie od Jindřicha Krejču, ktoré boli nedávno vystavené v Slovenskej národnej galérii. Informácie o vtáctve trenčianskych brehov prináša ornitológ Radovan Jambor. V Trenčíne dlhé roky sleduje vtáctvo a približuje ho verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.

"Je to perfektná myšlienka. Čím viac takýchto vecí priblížime ľuďom, tým skôr im utkvie v pamäti, že sú okolo nás aj nejaké ďalšie zvieratá, že tu je príroda a že sa od nej nevieme úplne oddeliť. Pokiaľ to naberie ešte aj umelecký rozmer, je to perfektné, lebo ľudia si skôr všímajú niečo, čo je netradičné," povedal Jambor s tým, že bežné prednášky o vtákoch už nestačia.