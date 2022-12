Postreh: Romantický domček v prérii? Okamžite zabudnite! Ste pri Váhu

Domček v prérii. Taký vysnívaný. Romantický, krásny, v lone divokej prírody.

Taký, po akom dlho snívate. Taký, po akom dlho túžila aj Laura z románu Domček v prérii od autorky Laury Ingalls Wilderovej.

Jednoducho miesto, pri ktorom iba pregĺgate nasucho, búši vám srdce a zrazu onemiete. Otvárate čoraz viac oči a pozeráte do nevídanej prírodnej krásy. Orosí sa vám čelo a zatají dych.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Postreh: Značkodarcovia potešili turistov a rozplakali staré tury Čítajte

A okamžite viete, že toto je to miesto pre váš ďalší, rozprávkový život. Miesto plné zveriny a rýb. Miesto, kam sa budete trmácať v ťažkých podmienkach, len aby ste ho objavili. Miesto snov. A tam, v divokej prírode zrazu nájdete to ideálne miestečko pre váš domček. Domček v prérii. Domček, ktorý si vlastnými rukami postavíte a začnete ho skrášľovať všetkým, čo doň patrí. Už cítite vôňu horiaceho dreva v krbe a k oblakom stúpa v pravidelných tvaroch kúzelný dym.

Napísali sme

Napísali sme Kuracie riťky z Podjavorinského kraja sú raritou v celej Európe Čítajte

Huppps! Aká romantická idylka. Hotová selanka. Predstavy, túžby, realizácia nového útulného domčeka pre vás a vašich najbližších. Hoci aj pre vášho nezbedného psíka a vašu lásku. Ale zasa je tu problém. Ako vždy. Nejaký zádrh. Aká smola. My nie sme v Kansase. My nie sme na miestach v divokej prérii, kde si ľudia ctia prírodu. My nie sme na miestach, kde je nekonečná panenská príroda nedotknuteľná.