Starý železničný most rozozvučí od nedele vtáčí spev

Starý železničný most v Trenčíne sa od nedele (4. 12.) rozozvučí vtáčím spevom.

TRENČÍN. Starý železničný most v Trenčíne sa od nedele (4. 12.) rozozvučí vtáčím spevom. Umelecko-vzdelávací projekt Zvukový atlas mosta - mestský sprievodca snívaním o jari, priblíži prirodzené prírodné prostredie trenčianskych brehov Váhu. Informovala o tom PR manažérka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 Mirka Gúčiková.

"Zvuková intervencia bude trvať až do začiatku hniezdnej sezóny, teda približne do marca. Trenčania a návštevníci mesta sa môžu do vtáčieho spevu započúvať denne v časoch od 7.00 do 9.00 h, od 12.00 do 14.00 h a od 16.00 do 18.00 h. Zvukovú intervenciu na moste otvorí v nedeľu o 15.00 h krátka prednáška ornitológa Radovana Jambora," doplnila Gúčiková.

Autori projektu, Eva Vozárová a Fero Király, pripravili pre EHMK Trenčín 2026 jednoduchý koncept v snahe priviesť ľudí k spoznávaniu sveta prostredníctvom jeho zvukov.

"Podľa ornitológov sa v období rokov 2009 až 2019 na území Trenčína vyskytovalo 187 vtáčích druhov. Hoci to znie ako veľké číslo, je to o 21 druhov menej ako desať rokov predtým. My, ľudia, však máme jednu pozoruhodnú vlastnosť. Ak niečo bližšie spoznáme, meníme k tomu svoj postoj, a tak vzniká vzťah," uviedol Király.

Pri vytváraní Zvukového atlasu mosta autori čerpajú z práce dvoch osobností, ktoré prispeli k rozvoju poznávania a ochrany vtákov na Slovensku. Použili ilustrácie od Jindřicha Krejču, ktoré boli nedávno vystavené v Slovenskej národnej galérii. Informácie o vtáctve trenčianskych brehov prináša ornitológ Radovan Jambor. V Trenčíne už takmer 25 rokov sleduje vtáctvo a približuje ho verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.