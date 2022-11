Dubnica je vo vzťahu k zdravotne postihnutým inšpiratívnym mestom

Mesto Dubnica nad Váhom je vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím inšpiratívnym mestom.

DUBNICA NAD VÁHOM. V utorok to počas svojej návštevy Dubnice povedala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

"Zástupcovia mesta odprezentovali veľa aktivít vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím. Či už je to zamestnávanie, sociálne služby, opatrovateľská služba alebo chránené dielne. To je pre mňa veľmi inšpiratívne a vážim si to," skonštatovala komisárka.

Komisárka v rámci celodenného programu v Dubnici absolvovala stretnutie s vedením mesta, navštívila mestský sociálny podnik – triedičku odpadu, špecializované zariadenie sociálnych služieb v časti Prejta i chránenú dielnu nevidiacej keramikárky Sone Zeliskovej.

"S pani Zeliskovou sa poznám niekoľko rokov a som rada, že som ju mohla navštíviť v jej chránenej dielni. Teší má, že môžem byť súčasťou tvorivého náboja, ktorý v dielni vládne," skonštatovala Stavrovská.

Zelisková zaúča vo svojej chránenej dielni do tajomstiev keramikárskeho umenia skupinu detí i dospelých. Podľa vlastných slov robí s deťmi do 88 rokov. "Som medzi ľuďmi a vďaka tej hline žijem naplno," zdôraznila keramikárka.

Ako dodala, najviac si želá, aby zdraví ľudia vnímali hendikepovaných ako bežných ľudí. "My sme ako všetci ostatní, keď si zavrú oči. Máme svoje nedostatky, ale aj výnimočné vlastnosti," zdôraznila Zelisková.

Výjazdy do regiónov odštartovala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím už v roku 2017, každý rok chcela navštíviť 12 miest. Výjazdy na dva roky zastavila pandémia, Dubnica nad Váhom je 38. miestom, ktoré navštívila.

"Zisťujeme, ako ľudia v regiónoch žijú a chceme im poskytnúť pomoc pri riešení zložitých situácií. K tomu je dôležité nadviazať spoluprácu so samosprávou, v naliehavých prípadoch sa problémy riešia rýchlejšie," zdôraznila Stavrovská.