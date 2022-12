Slávny gitarista a spevák kapely Kiss sa na tvorcu pozerá z husacieho pierka

Legendárny hardrockový gitarista a spevák Paul Stanley z ešte legendárnejšej glam rockovej skupiny Kiss z USA by pri pohľade na pomaľované slovenské husacie pierko neveril vlastným očiam.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Na 30 centimetrov dlhom husacom pierku sa ocitla jeho verná podobizeň ešte z čias, keď členovia slávnej rockovej úderky Kiss vystupovali s pomaľovanými tvárami.

Portrét Paula Stanleyho v maske hviezdneho dieťaťa zvečnil na pierko z bielej husi výtvarník Jozef Fábry, ktorého výnimočná a zároveň kuriózna tvorba je čoraz vyhľadávanejšia medzi priaznivcami netradičného umenia. Jeho práce sú populárne aj v našom regióne.

Paul Stanley zvečnený na husacom pierku

Jozef Fábry je tvorcom ojedinelých výtvarných diel. Svoje unikátne maľby dokáže jemným štetcom namaľovať na zrniečka maku i hrozna, lentilky, zrnká ryže a kávy, čerešňové kôstky, kľúčiky, pistácie, jadierka, vtáčie pierka, hlavičky na zápalkách či ulity slimákov.

Slovenskú štátnu zástavu dokonca dokázal vtesnať maľbou pod lupou na kryštálik soli. Tentokrát sa však zaskvel ojedinelým unikátom. Podobizeň americkej hudobnej legendy Paula Stanleyho z Kissu na husacie pierko namaľoval ako prvý na svete.

„Tento nápad prišiel úplne spontánne. Maľoval som iné námety na pierka a zároveň mal pustené skladby mojej obľúbenej skupiny Kiss. Chcel som vyskúšať namaľovať niektorého z členov skupiny Kiss na vtáčie pierko. Bola by to paráda, keby sa mi to podarilo, myslel som si,“ prezradil na úvod Jozef Fábry.