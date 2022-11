FOTOGALÉRIA: Odštartoval Festival Čaro Vianoc pod hradom V Trenčíne

Podujatie na Mierovom a Štúrovom námestí pripravilo mesto po dvojročnej prestávke.

TRENČÍN. Festival Čaro Vianoc pod hradom v Trenčíne ponúkne remeselné trhy, občerstvenie i vystúpenia umelcov. Podujatie na Mierovom a Štúrovom námestí pripravilo mesto po dvojročnej prestávke, otvorili ho v piatok a potrvá až do konca roka.

"Pre Trenčín je to veľká zmena, keďže tradične sa trhy začínali 5. decembra, tentoraz sme to predĺžili a začíname v piatok pred prvou adventnou nedeľou. Atmosféra Vianoc a dúfame, že aj s priaznivým počasím, tu bude dlhšie," načrtla vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb Mestského úradu v Trenčíne Jana Sedláčková.

Rozsvietenie prvej adventnej gule na venci bude podľa nej v nedeľu (27. 11.), s vianočným stromčekom zase bude "čarovať" Mikuláš, rozsvietenie stromčeka tak bude 5. decembra.

Remeselníci a obchodníci s tradičnými predvianočnými nápojmi a občerstvením budú ponúkať svoj tovar v 56 drevených domčekoch. "Dávame si pozor, aby sme vyberali veci, ktoré ľudí potešia, nielen spotrebný tovar. Hlavný prím tu tak majú remeselníci, výrobcovia, prípadne predajcovia zaujímavých a pekných vecí. Budeme tu mať aj tzv. delené stánky, pretože naše námestie nie je veľmi veľké. Niektorí predajcovia sa tak budú striedať," priblížila Sedláčková. K vianočným trhom podľa nej patrí aj horúci nápoj a nejaké dobré jedlo. Novinkou budú i vegánske sladkosti.

Remeselníci budú na námestí do 22. decembra, každý deň budú svoje výrobky ponúkať do 19.00 h. Jedlo a nápoje budú môcť návštevníci ochutnávať do 23. decembra, denne do 22.00 h.

"Kultúrny program sa začína už v prvý deň vianočných trhov. Bude aj počas víkendových dní, budúci prvý týždeň cez pracovné dni bude pauza. Už od 2. do 22. decembra sa však dá nájsť nejaký program. Počas víkendov, od piatka do nedele bude program dlhší, ponúkneme tri koncerty, budú tu i drobnosti v podobe zvierat v betlehemskej maštali alebo Mikuláš," dodala Sedláčková.