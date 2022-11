Po 26 rokoch majú v Novom Meste nad Váhom nového primátora

Do primátorskej funkcie sa včerajším dňom oficiálne posunul doterajší viceprimátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka.

Nový primátor vo svojom príhovore poznamenal, že ešte pred ustanovujúcim rokovaním absolvoval rozhovory so všetkými poslancami. „Komunálna politika nie je o politikárčení, ale o službe pre občanov. Po rozhovoroch s poslancami som presvedčený a garantujem, že nejdeme vytvárať rôzne politické kluby, ale pracovať pre Novomešťanov," uviedol Mašlonka. Podľa vlastných slov chce pokračovať predovšetkým v rozbehnutých investíciach a bol by rád, ak by Nové Mesto nad Váhom aj v ďalších rokoch zostalo lídrom vo výstavbe nájomných bytov.

Novomestský poslanecký zbor je v porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím značne oklieštený, pre pokles počtu obyvateľov pod 20-tisícovú hranicu je v mestskom zastupiteľstve už len 19 namiesto 25 poslancov. Prevahu má 15 nezávislých kandidátov, ktorých dopĺňajú dvaja poslanci za stranu Hlas-SD, jednočlenné zastúpenie majú Smer-SD a pravicová koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita.