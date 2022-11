Seniorom z dôchodku veľa peňazí nezostáva. Väčšinu minú na platbu energií

14. dôchodok považujú seniori za slabú pomoc zo strany štátu.

TRENČÍN. Dôchodcovia i Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) upozorňujú, že zo súčasnej výšky dôchodku si s prichádzajúcou zimou nebudú môcť v januári dovoliť platiť energie.

Napísali sme

Napísali sme Lekári z Fakultnej nemocnice v Trenčíne dali hromadne výpoveď, odchod plánuje viac ako stovka Čítajte

Mnohým seniorom podľa JDS už v súčasnosti po zaplatení energií nezostáva veľa peňazí na jedlo a živobytie, táto situácia sa však môže ešte zhoršiť od januára, kedy seniorom vypočítajú nové výšky preddavkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa snaží tejto skupine obyvateľstva pomôcť vyplatením takzvaného 14. dôchodku, ktorí majú dôchodcovia dostať v decembri.

Zároveň upozorňujú, že takáto pomoc je skôr symbolická a neprináša systémové riešenie.

V článku sa okrem iného dočítate Koľko peňazí dôchodcom zostáva po zaplatení energií?

Prečo sa obávajú najmä januára 2023?

Ako sa dôchodcom snaží pomôcť štát?

Prečo im táto pomoc príde nedostatočná?

Ako na celú situáciu reaguje Jednota dôchodcov Slovenska?

Povedali im, nech predajú domy

Obavy z budúcnosti má i Emília Plšková, dôchodkyňa z Trenčína.

„Všetko to je s otáznikom. Ceny energií máme do konca tohto roka zastropované, ale netušíme, čo nás čaká od januára. Nevieme, ako bude, stále nás ženú do neistoty,“ opísala svoje pocity.

Seniorka býva na prvom poschodí rodinného dvojdomu. Keďže si na svojom podlaží nemôže nainštalovať kachle na drevo, používa kotol.