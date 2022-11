McDonald's vybavil v tomto roku už piatu školskú knižnicu anglickými knihami

Spoločnosť McDonald's sa snaží byť priateľom komunít a okrem toho, že vo svojich reštauráciách postupne podniká kroky, ktorými chce motivovať zákazníkov k udržateľnejšiemu spôsobu života, pomáha aj študentom stredných škôl a podporuje ich v jazykovom rozvoji.

Projekt podpory výučby anglického jazyka v stredných škôl na Slovensku spoločnosť spustila minulý rok a ohlasy boli už od začiatku veľmi pozitívne. Vďaka obrovskému úspechu tak tento rok v projekte pokračovala a pomohla zariadiť anglické knižnice na štyroch stredných školách, najnovšie na Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne.

Gastro líder na Slovensku neustále podniká vo svojich reštauráciách udržateľné kroky, ktorými motivuje zákazníkov k ochrane životného prostredia. Jedným z nich bolo aj odstránenie plastových príborov a nahradenie dreveným variantom, ktorý šetrí našu planétu pred znečisťovaním plastmi. V tomto roku spoločnosť stihla umiestniť pri svojich prevádzkach aj užitočné hmyzie hotely, ktoré poskytli útočisko rôznych druhom hmyzu a zákazníci spolu so svojimi deťmi môžu pozorovať hmyz ako včely, lienky či motýle.

Zľava pani učiteľka anglického jazyka Jaroslava Kadáková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku Lucia Poláčeková a pani riaditeľka Ing. Monika Bulková

Okrem udržateľných krokov vo svojich reštauráciách McDonald's pomáha aj priamo na stredných školách. Od minulého roka zariaďuje naprieč krajmi Slovenska anglické knižnice. Študenti tak majú možnosť požičať si anglické knižné tituly, ktoré im pomôžu pri výučbe anglického jazyka a zdokonalia sa v gramatike či štylistike.

V tomto roku spoločnosť McDonald's stihla zariadiť anglické knižnice už v piatich školách: v Nitre, Martine, Liptovskom Mikuláši a najnovšie aj v Trenčíne. Študentom Obchodnej akadémie Milana Hodžu tak môžu pomôcť v rozvoji anglického jazyka a vzdelávacom procese viac než desiatky kníh.

Z úspešného projektu sa teší aj Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku, ktorá sa stretla so študentmi obchodnej akadémie a slávnostne im odovzdala anglické knihy: ,,Deti sú našou budúcnosťou, a preto je veľmi dôležité podporovať ich v rozvoji a vzdelávaní. Veľkú pozornosť treba venovať hlavne cudzím jazykom, ktoré sa stali súčasťou nielen každodenného, ale aj profesijného života. Veľmi ma preto teší, že tento náš projekt darovania kníh oceňujú pedagógovia, a tiež aj študenti, ktorých literatúra v anglickom jazyku ihneď zaujala.“

,,Veľmi nás potešilo, že práve naša škola bola oslovená a boli nám spoločnosťou McDonald's odovzdané darom do knižnice anglické knižné tituly. Je to o to vzácnejšie, že máme vysokú úroveň vzdelávania cudzích jazykov a naviac, máme vytvorený študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Žiaci tohto odboru si sami začali vytvárať svoju anglickú knižnicu. Do tejto knižnice im teraz pribudnú ďalšie anglické tituly, ktoré obohatia ich slovnú zásobu, štylizáciu a pomôžu im k ich ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu. Žiaci prostredníctvom kníh spoznajú viacerých anglických spisovateľov rôznych literárnych žánrov. Knihy rozšíria ich vedomostný obzor a vyplnia im ich voľný čas. Knižnica bude prístupná i pre ostatných žiakov a učiteľov, ktorí majú záujem o anglickú literatúru. Ešte raz, srdečná vďaka,“ hovorí pani riaditeľka Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne, Ing. Monika Bulková.

