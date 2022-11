Svadobné oznámenia majú aj podobu hokejového puku, vyrezávanej preglejky či textom potlačeného hodvábu

Medzi najexotickejšie krajiny, z ktorých sa zberateľek podarilo získať svadobné oznámenia patrí aj Trinidad - Tobago, Singapur, Japonsko, Čína, Izrael, Thajsko, Vietnam, Malajzia, alebo USA.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Milada Janžová pozná dátumy najšťastnejších dní tisícok zaľúbených párov z celého sveta. Už vyše tridsať rokov zbiera svadobné oznámenia a jej unikátna zbierka má vyše sedemnásťtisíc exponátov. Je najväčšou na Slovensku.

Medzi nimi sú aj svadobné oznámenia známych osobností z domova i zo zahraničia. Nadšená zberateľka vlastní svadobné oznámenia zo štyridsiatich krajín sveta.

Množstvo z nich je netradičných či už svojim formátom, neobvyklým dizajnom a spracovaním, ale predovšetkým materiálmi, z ktorých sú najvzácnejšie svadobné oznámenia v jej zbierke zhotovené.

Viaceré svadobné oznámenia pochádzajú aj z nášho regiónu. O svojich skvostoch, ktoré mnohokrát získala z exotických krajín i dávnej histórie, nám Milada Janžová ochotne porozprávala podstatne viac.

Kedy ste začali zbierať svadobné oznámenia? Čo bolo vašou hlavnou inšpiráciou?

Ja som mala zberateľstvo v krvi už ako žiačka na základnej škole. Ešte za socializmu sme zbierali servítky, obaly z mydiel a žuvačiek, známky, pohľadnice či odznaky. Vymieňali sme si nielen v škole, ale vtedy aj so sovietskymi pioniermi. Mne to zostalo. Už keď som bola vydatá a upratovala si veci, objavila som oznámenia z promócií či zo stužkových slávností, ale aj viaceré svadobné oznámenia od rodiny a známych. Svadobné oznámenia ma zaujali a začala som ich zbierať. Je to už vyše tridsať rokov, počas ktorých sa tejto záľube venujem.

Za vyše tri desaťročia aktívneho zbierania svadobných oznámení ich už musí byť veľmi veľa.