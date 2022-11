Vrcholom jesene bol Slovnaft Cup. Trúfajú si Stankovčania na majstrovský titul?

Jeseň začali debaklom s Prievidzou, aby v závere ťahali famóznu dvanásťzápasovú sériu bez prehry. V pohári zdolali Nové Mesto a čelili ligovej Trnave. Rozprávali sme sa s trénerom štvrtého tímu V. ligy Severozápad Martinom Ježíkom z Trenčianskych Stankoviec.

Mužstvo Trenčianskych Stankoviec patrilo pred ročníkom na základe minulosezónneho umiestnenia medzi favoritov na najvyššie priečky. Ako ste spokojný s jesennou časťou?

Chceli sme sa pohybovať v hornej polovici tabuľky. Cieľom bolo byť po jeseni do štvrtého miesta. Túžili sme v pohári nastúpiť proti atraktívnemu súperovi, čo sa v podobe Spartaka Trnave aj naplnilo.

Zimujeme štvrtí, no o jednu, či dve pozície sme v mojich očiach reálne skončiť mohli.

Takže panuje spokojnosť?

Vždy to môže byť lepšie. (úsmev) Keby sme zvíťazili v poslednom stretnutí proti Kvašovu, bol by som veľmi spokojný. V závere sezóny sme z dvanástich ligových zápasov vyhrali desať a dva remizovali, čo je výborná bilancia. A to nám ešte z pre mňa nepochopiteľných dôvodov skontumovali duel na pôde Hornej Krupej, kde sme pre chorobu v mužstve nenastúpili.

Aj toto sa v článku dočítate Čo tréner Martin Ježík považuje za vrchol jesene?

Ako sa zmenila kvalita súťaže po odchode viacerých tímov do vyššej súťaže?

Akým herným štýlom sa jeho mužstvo snaží prezentovať?

Čím to je, že Stankovčania na jeseň inkasovali iba 12 gólov?

Kde sa vytratil strelec Ján Vaško?

O čo šlo?