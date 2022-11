Iné rodiny sa pripravujú na Vianoce, my žijeme krabicami, vraví koordinátorka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Unikátny projekt tieto Vianoce osláv päť rokov existencie.

Iniciatíva s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? poteší seniorov v domovoch dôchodcov aj tieto Vianoce.

Napísali sme

Napísali sme Trenčianske Mitice bojujú s nezodpovednými vodičmi. Mnohí v obci nedodržiavajú rýchlosť Čítajte

Projekt, ktorý doposiaľ získal národné ocenenia Sociálny čin roka a Senior Friendly, tento rok oslávi päť rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali s Gabikou Miklošovou, krajskou koordinátorkou projektu v Trenčíne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore sa taktiež dočítate Ako sa Miklošová k tomuto projektu dostala?

Ako dopadli ročníky poznačené pandémiou?

Či budú odovzdávať balíky túto zimu bez kompromisov?

Koľko zariadení v trenčianskom regióne minulú zimu obdarovali?

Aké najbizarnejšie predmety doposiaľ našli v krabiciach?

Na ktorý silný moment z odovzdávania balíkov najradšej spomína?

Čo si vtedy uvedomila?

Čo vás k tomuto projektu priviedlo?

Do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok sa zapájam už štvrtý rok, prvé dva roky ako kontaktná osoba pre mesto Trenčín, ďalšie dva roky aj ako krajský koordinátor spolu s Markétou Palivcovou, s ktorou sme veľmi dobre zohratá dvojica.

Staráme sa o to, aby projekt bezproblémovo bežal v celom kraji a aby všetci osamelí seniori boli obdarovaní krabicou plnou darčekov. Vďaka výbornej spolupráci so zakladateľkami projektu Jankou Galatovou a Sisou Slobodovou a s našimi kontaktnými osobami sa nám to darí.

Dôvod, pre ktorý som sa do projektu v roku 2019 zapojila, bola moja mamina, ktorá tu už nie je s nami. Žila v zariadení, kde som spoznala viacerých milých seniorov. Za každým z nich bol jeden príbeh života, nie vždy ľahký. Zariadenie som často opúšťala so smútkom na duši a cestou domov som premýšľala, ako by som im mohla pomôcť. A potom som na facebooku objavila tento skvelý projekt a hneď som vedela, že veľmi chcem byť jeho súčasťou. A tak som tu.

Minulé dva roky nás trápila pandémia, preto ste aj krabice seniorom odovzdávali s určitými kompromismi. Ako bude odovzdávanie balíčkov vyzerať tento rok?