Cestu hrdinov SNP prebehla v rekordnom čase. V hlave má aj zimný prechod 765 kilometrov

Soňa Kopčoková prebehla známu trasu v jediných teniskách a bez podpory.

Šéfredaktor - MY Trenčín

Aké je to prebehnúť Slovensko bez akejkoľvek pomoci za 11 dní? Aj na túto otázku sa snaží priniesť odpoveď nový dokument s názvom Sama na ceste, ktorý mapuje nezdolateľnú chuť Soni Kopčokovej prekonávať samú seba, a, napokon, aj všetkých ostatných. Dokument o bývalej profesionálnej fitnesske s titulmi majsterky sveta a Európy videli po septembrovej bratislavskej premiére aj diváci v Trenčíne, a to na 17. ročníku festivalu dobrodružných filmov HoryZonty.

Sama na ceste hovorí o unikátnej športovkyni, ktorá si popri troch adoptovaných deťoch našla aj čas na beh v horách, konkrétne na dlhé trate. Cestu hrdinov SNP z Dukly po Devín prebehla 16. júna minulého roka v rekordnom čase. A to všetko sama, bez podpory a s jediným batohom, ktorý si niesla na chrbte. Stačilo jej na to len 11 dní, 15 hodín a 30 minút.

Cesta hrdinov SNP. (zdroj: wikimedia)

O koľko ste prekonali do vlaňajška platný ženský rekord?

Rekord bol 11 dní a 18 hodín, lenže dovtedajšia rekordérka išla úplne iným štýlom – mala podporu. A to v podobe obytného auta s dvomi alebo tromi kamarátmi, ktorí jej varili jedlo, prali oblečenie a mali pre ňu na výmenu prichystané štyri páry tenisiek. Doteraz neviem, či vôbec niektorú etapu bežala sama. Ja som na tom bola opačne. Išla som bez podpory, s jedným párom tenisiek a niekoľko kilogramovým batohom. Jestvuje aj stránka, kde sa zapisujú tieto rekordy a odlišujú sa v nich výkony – self supported a supported. A je veľký rozdiel, či človek ide naľahko a má podporu ľudí a auta, alebo je na všetko sám.

Nechali ste sa už počuť, že váš rekordný čas by sa dal vylepšiť. O koľko?

V absolútnom vyjadrení to neviem povedať. Ale veľa vecí som pred cestou nevedela. Dnes mám za sebou niekoľko viacdňových akcii, kde som nabrala veľa skúseností. Ak by som tie uplatnila pri pokuse o nový rekord, určite by sa dalo stiahnuť veľa času.

