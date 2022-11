Štrba ho nešetril. Dnes je v kabíne najstarší. V šatni používam aj expresívnejšie slová, hovorí kanonier Sládek

Zreje ako víno. Na jeseň napol súperove siete osemnásťkrát. Rozprávali sme sa s najlepším strelcom III. ligy Západ Petrom Sládekom z Častkoviec.

Peter Sládek (s loptou) (Zdroj: FB OK ČASTKOVCE)

Po jesennej časti máte na konte 18 gólov a pred druhým Škrteľom z Kalnej pohodlný sedemgólový náskok. Mohla byť jeseň vo vašom podaní ešte lepšia?

Snáď ani nie. Som s ňou spokojný. Veľa ľudí som gólovou potenciou prekvapil. Treba objektívne povedať, že sa mi darilo aj v kopaní pokutových kopov. Všetkých osem som premenil.

Jesennou časťou som si na seba uplietol bič. Na jar sa odo mňa bude očakávať podobný nástrel. Spoluhráčov som naučil, že viem mužstvo strelecky ťahať. Bol by som však rád, keby sa ku mne pridali ďalší chlapci. Nie som typ, ktorý potrebuje góly strieľať za každú cenu. Nie som sebec a prihrám, akurát v zakončení to v ich prípade nie vždy bolo ideálne.

Samozrejme, za 18 gólov im vďačím, pretože som už „starý dedo“, ktorý toľko nebehá a musia toho za mňa veľa odmakať.

Spomínate, že sa od vás očakávajú góly. Aj vás tento status do určitej miery zväzuje?

Určite nie. Futbal si užívam. Celkovo prežívam šťastné obdobie v rodine, práci a pri futbale. Som zdravý a teším sa na každý tréning. Máme výbornú partiu, ktorú by som porovnal azda s tou z prvej generácie v Myjave. Medzi kabínou a realizačným tímom existuje silné puto.

Som dostatočne sebavedomý na to, aby som vedel, že do šancí sa dostanem a niečo z nich premením. Každý v tíme má svoje úlohy. Tou mojou je byť gólový. Nepúšťam sa do bránenia, keď viem, že mi táto herná činnosť príliš nejde.

