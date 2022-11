Filmová cena z HoryZontov poputuje do Veľkej Británie

Návštevníkov do Posádkového klubu prilákali zaujímavé filmy, ale aj vynikajúci hostia.

Festival Dobrodružných filmov HoryZonty opäť prilákal svojich dlhoročných i úplne nových divákov. Do priestorov Posádkového klubu v Trenčíne si 29 súťažných outdoorových snímok prišlo pozrieť cez 1800 návštevníkov.

Po náročných rokoch spojených s obmedzeniami sa festival predstavil vo svojej plnej sile a divákom od štvrtka 10. do soboty 12. novembra 2022 opäť ponúkol mimoriadne pestrý program, obohatený o premietanie pre školy, či podujatia špeciálnej sekcie Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých, ktoré sa uskutočnili už v priebehu októbra a na začiatku novembra.

Festival je miestom príjemných stretnutí a dobrej atmosféry

V hlavnom programe počas trojdňového filmového maratónu mali diváci v takmer plnej kinosále možnosť vidieť mnoho filmov z rôznych prostredí a športových disciplín a tiež päť zaujímavých prezentácií siedmich inšpiratívnych hostí. Priestor pre živé diskusie o filmoch a besedách ponúkol vestibul, v ktorom si návštevníci všetkých vekových kategórií mohli vychutnávať jedinečnú atmosféru.

Zaujímavou súčasťou festivalu boli aj výstavy, pri ktorých sa sústreďovali skupiny diskutujúce o záberoch a príbehoch ľudí, ktorí prešli Cestu hrdinov SNP, či o expozícii 40-tich finálových fotografií zaslaných do súťaže s témou Naplno. Jej absolútnym víťazom sa stal Peter Sobek so svojou fotografiou Víťazstvo na dosah.

Hostia nesklamali očakávania divákov

Návštevníkov do Posádkového klubu prilákali zaujímavé filmy, ale aj vynikajúci hostia. Prvý festivalový večer publikum svojim rozprávaním doslova očaril svojimi výkonmi, múdrosťou i humorom horolezec Igor Koller.

Piatkové popoludnie odľahčila vtipná dvojica cestovateľov Jozef Kmeť a Pavol Sivý prezentáciou o ceste po Patagónii na koňoch, večerná beseda s majsterkou sveta v hĺbkovom potápaní na jeden nádych, Alenou Konečnou, šla do hĺbky nielen pod vodnú hladinu, ale aj duše a mentálneho nastavenia tejto vynikajúcej českej freediverky. Diváci doslova so zatajeným dychom pozorovali jej rekordný výkon v ponore do hĺbky 60 metrov.

V sobotu poobede si množstvo návštevníkov prišlo pozrieť besedu s ultrabežkyňou Soňou Kopčokovou a s režisérom Viliamom Bendíkom spojenú s premietaním filmu Sama na ceste. Posledný večer úspešného 17. ročníka HoryZontov zavŕšil sériu festivalových prezentácií priekopník skialpinizmu a extrémny lyžiar Róbert Gálfy.

Slovenské filmy sa nestratili ani v medzinárodnej konkurencii

Svojou, hoci krátkou návštevou, HoryZonty poctil aj Rastislav Hatiar, ktorého snímok Štítová stena bodoval aj v silnej medzinárodnej súťažnej konkurencii a jeho autor si tak mohol prevziať ocenenie za najlepší outdoorový film. Cenu za najlepší slovenský film udelila porota v zložení: Jerzy Porębski, Miriam Petráňová a Dušan Bustin dokumentu Pavla Barabáša Dhaulágiri je môj Everest.

Trojicu ocenených slovenských filmárov doplnil mladý tvorca Adam Lisý za príbeh rodiny s malými deťmi putujúcimi Cestou hrdinov SNP Po červenej domov. „Film nám ukazuje ako s radosťou žiť aj keď ste schovaní všetci pod jedným pršiplášťom a aj keď sa vaše sny úplne nenaplnia, lebo ich zmenia okolnosti, príroda, nedostatok jedla, otlaky. A práve tieto zmeny prinesú omnoho hlbšie zážitky a majú väčšiu hodnotu ako sa dostať z bodu A do bodu B,“ vyjadrili slovami členovia poroty slovami to, čo cítil azda každý z divákov.

Najlepší eko film bol natočený v uzavretom priestore jednej izby

Za najlepší eko film porota jednohlasne zvolila krátky snímok Philippa Kleina Herrera zo Španielska, Domáci freeride. „Ocenili sme predovšetkým filmárske rozprávanie, ktoré zo všetkých prihlásených filmov naozaj nesie najmenšiu uhlíkovú stopu. Túžba autora po zážitkoch v čase lockdownu sa premenila do krátkeho filmu, v ktorom pretavil v animácii sneh do perín a posteľných plachiet a zhmotnil do nich reálne svoje sny po snehu a slobodu.

Autor ukázal, že veľkolepé dobrodružstvo sa dá prežiť aj v uzavretom priestore vlastného bytu. Zážitok ostáva ako stopa v duši a nemusí sa vždy preň precestovať pol zemegule,“ vyjadrila sa členka poroty Miriam Petráňová.

Porota ocenila vysokú kvalitu súťažných filmov, hlavná cena poputuje do Veľkej Británie

Prestížna Grand prix festivalu bola udelená magicky dobrodružnému a ľudsky dojímavému filmu anglického režiséra Matta Pycrofta Amazonský Olymp, pri ktorom porota vyzdvihla výnimočnosť rozprávania o pôvodných obyvateľoch a ich postupnom začlenení sa do tímu horolezeckej výpravy. Práve ich zručnosti a zdedené vedomosti, ktoré oni ako sprievodcovia odovzdávajú expedícii, sú naozaj o priateľstve dvoch rozličných svetov. Rozhodnutie indiánov vyliezť na ich posvätnú horu, ako prví v histórii, umocňuje samotný výstup ostrieľaných horolezcov v zložitom a nebezpečnom teréne.

Výnimočný výkon mohol podať každý

Bohatý filmový program HoryZontov doplnili pestré sprievodné podujatia, ktorým priala nielen priazeň množstva návštevníkov, ale aj krásne jesenné počasie. Nechýbal tradičný Beh o pohár festivalu, Detská Tour de HoryZonty, preteky vo vynáške nákladu po schodoch Nosičov sen, ani psie záprahy.

Do sprievodných podujatí v centre mesta sa zapojilo približne 500 účastníkov všetkých vekových kategórií od najmenších detí až po najstaršieho účastníka bežeckých pretekov 78-ročného Jána Klimeka, či 72 ročnú Máriu Oľahovú, ktorá sa nezľakla 105-ich Farských schodov, na ktorých absolvovala vynášku nosičskej krošne.

17. ročník festivalu HoryZonty sa konal v spolupráci s Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry SR a ďalšími partnermi. Organizátori sú veľmi spokojní s návštevnosťou a vynikajúcu atmosféru si pochvaľujú nielen diváci, ale aj pozvaní hostia. Všetci veria, že festival sa podarí v rovnakej kvalite pripraviť aj o rok.