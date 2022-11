HoryZonty 2022 nadviazali na úspešné ročníky (+FOTOGALÉRIA)

V Trenčíne sa v uplynulom týždni uskutočnil 17. ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty.

Silné príbehy, vynikajúce športové výkony, veľa pozitívnej energie, úsmevov, stretnutí. To všetko počas troch dní, piatich približne štvorhodinových filmových blokov, plných napínavých a emotívnych chvíľ v podobe tridsiatky filmov a prezentácií siedmich úžasných hostí. To sú HoryZonty 2022 v číslach.

Festival sa po náročných rokoch spojených s obmedzeniami vrátil vo svojej plnej sile a divákom od štvrtka 10. do soboty 12. novembra opäť ponúkol mimoriadne bohatý program.

„Príprava festivalu dobrodružných filmov je sama osebe jedno veľké dobrodružstvo. Do poslednej chvíle neviete, ako to dopadne, no myslím, že 17. ročník dopadol na výbornú,“ skonštatovala s úľavou na sklonku trojdňového filmového maratónu riaditeľka tohto už tradičného podujatia Mária Dutková.

Návštevníkov do Posádkového klubu prilákali zaujímavé filmy, ale aj vynikajúci hostia.

Prvý festivalový večer publikum všetkých vekových kategórií svojím rozprávaním doslova očaril horolezec Igor Koller, v piatok popoludní zase veselá dvo-jica cestovateľov Jozef Kmeť a Pavol Sivý a večer sympatická freediverka, česká majsterka v potápaní na jeden nádych, Alena Konečná.

V sobotu poobede si množstvo návštevníkov vychutnalo besedu s ultrabežkyňou Soňou Kopčokovou a s režisérom Viliamom Bendíkom a v posledný festivalový večer zavŕšil sériu festivalových prezentácií priekopník skialpinizmu a extrémny lyžiar Róbert Gálfy.

Svojou, hoci krátkou, návštevou HoryZonty poctil aj Rastislav Hatiar, ktorého snímok „Štítová stena“ sa nestratil ani v silnej medzinárodnej súťažnej konkurencii a získal ocenenie za najlepší outdoorový film.

Cenu za najlepší slovenský film udelila porota dokumentu Pavla Barabáša „Dhaulágiri je môj Everest“ a trojicu ocenených slovenských filmárov doplnil mladý tvorca Adam Lisý za príbeh rodinky s malými deťmi putujúcimi Cestou hrdinov SNP „Po červenej domov“. „Film nám ukazuje, ako s radosťou žiť, aj keď ste schovaní všetci pod jedným pršiplášťom a aj keď sa vaše sny úplne nenaplnia, lebo ich zmenia okolnosti, príroda, nedostatok jedla, otlaky. A práve tieto zmeny prinesú omnoho hlbšie zážitky a majú väčšiu hodnotu ako sa dostať z bodu A do bodu B,“ vyjadrili slovami členovia poroty to, čo cítil azda každý z divákov.

Grand prix festivalu bola udelená ľudsky dojímavému filmu „Amazonský Olymp“, pri ktorom porota ocenila, že režisér Matt Pycroft diváka necháva „až fyzicky zabárať sa do bahna spolu s expedíciou, dotýkať sa obrastených skál, hľadať štrbiny k dobrému úchytu, aby potom s nimi mohol vyháňať pavúky, cítiť, aké je to mať mokré ponožky v mokrých topánkach a dúfať, že aj keď majú problémy, tak to dokážu“.

Bohatý filmový program HoryZontov doplnili pestré sprievodné podujatia, ktorým priala nielen priazeň množstva návštevníkov, ale aj krásne jesenné počasie. Nechýbal tradičný Beh o pohár festivalu, Detská Tour de HoryZonty, Nosičov sen a dokonca ani psie záprahy.

V meste to žilo a festival si tak mohol užiť naozaj takmer každý, kto mal naozaj chuť. Čo dodať... Snáď len toľko, že všetci veríme, že o rok sa v rovnako hojnom počte uvidíme znova.

17. ročník festivalu sa konal v spolupráci s mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry SR a ďalšími partnermi.