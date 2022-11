Agresívny muž sa vyhrážal svojej matke zabitím

62-ročný muž skončil v policajnej cele, o jeho osude rozhodne súd.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Polícia obvinila 62-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Agresívny muž sa v rodinnom dome v jednej z obcí Novomestského okresu vyhrážal svojej matke smrťou. Informovala o tom trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Muž pod vplyvom alkoholu búchal po stole so slovami, že matku zabije so sekerou, aj keby mal ísť za to do väzenia na celý život. "Svojím konaním vzbudil u svojej matky dôvodnú obavu o život a zdravie, ktorá napokon na základe páchateľovho konania a zo strachu pred ním utiekla z domu k susede, kde aj prespala počas noci," uviedla k prípadu Krajčíková.



Policajti agresívneho muža zadržali a následne umiestnili v cele policajného zaistenia. "Poverený príslušník po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov, podal podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd," dodala Krajčíková.