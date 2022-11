Jánošíci z Kostolného bohatým brali a chudobným dávali. Pred jarnou časťou je všetko otvorené, hovorí Duga

V nabitej VIII. lige Juh patria medzi favoritov na majstrovský titul. Ambiciózny klub z Kostolného pred začiatkom jesene výrazne posilnil a na vedúcu pozíciu pozerajú s minimálnou stratou. Rozprávali sme sa s hrajúcim trénerom Jánom Dugom.

Kostolné zimuje na treťom mieste s trojbodovou stratou na vedúci Beckov. Aká bola prvá polovica sezóny?

V medzisezónnom období ma vedenie klubu oslovilo, či by som začal mužstvo trénovať ako hrajúci tréner, na čo som pristúpil. Príliš som nastupovať na ihrisko vzhľadom na vek už nechcel, ale situácia sa vyvinula tak, že to v určitých fázach bolo treba. Do mužstva prišlo viacero nových a kvalitných hráčov. Do sezóny sme vstupovali so širokým kádrom a na lavičke sme mali pravidelne päť až šesť hráčov v pozícií náhradníkov. Čím viac sa blížil záver jesene, tým nás bolo menej. Podobné problémy však majú všetky tímy súťaže.

Príprava bola krátka. Odohrali sme tri prípravné zápasy. Hráči sa spoznávali a potrebovali určitý čas, aby si všetko sadlo.

Úvod ročníka sa nám vydaril. Hrali sme proti silným súperom a zbierali sme body. Prehrali sme až v Beckove, kde som osobne nebol. Mrzia ma straty bodov v závere sezóny. Prehrali sme vo Vrbovciach a v Polianke, ktoré boli na spodku tabuľky, remizovali sme na lubinských kopaniciach a doma s Brezovou pod Bradlom. So záverom jesene preto nemôžem byť spokojný. Napokon zimujeme tretí, čo je dobrý výsledok, pretože našim cieľom bolo pohybovať sa na čele ligovej tabuľky.

