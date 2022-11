Jaroslav Baška: Z pozície župana chcem spájať, nie rozdeľovať. Ľudia potrebujú pokoj

Prečítajte si veľký rozhovor s predsedom TSK o výzvach nasledujúcich mesiacov, cyklotrasách v kraji, investíciách do nemocníc, ale aj budúcnosti hornej Nitry.

V poradí tretie jednoznačné víťazstvo si na svoje konto v októbrových spojených voľbách pripísal Jaroslav Baška. Trenčiansky župan získal z celkového počtu hlasov voličov 67,25 percenta, čo predstavuje výrazný skok v porovnaní s voľbami do VÚC v roku 2017, kedy mu svoj hlas odovzdalo 49,98 percenta zúčastnených voličov. Nárast podpory v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) ale lepšie ako percentá vykreslí celkový počet odovzdaných hlasov.

Kým Jaroslav Baška získal v roku 2017 celkovo 62 807 hlasov voličov, v roku 2022 ich bolo už 131 705. O spájaní voličov rôznych politických strán, náročnom plánovaní investícií v čase rastúcej inflácie a o najdôležitejších projektoch najbližších rokov porozprával predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v rozhovore.

Ako hodnotíte váš volebný výsledok?

Je vynikajúci a nad moje očakávania. Je to však výsledok nielen môj, ale aj ľudí na trenčianskej župe. Za posledné roky sme urobili veľmi veľa a odzrkadlilo sa to aj na tomto výsledku.

Sledovali ste aj poradie ďalších kandidátov?

Až neskôr, no som rád, že sa ľudia rozhodli tak, ako sa rozhodli a zo všetkých šiestich kandidátov na post predsedu TSK som získal najviac hlasov.

Zhruba tretina doterajších poslancov krajského zastupiteľstva odchádza a nahradia ich nové tváre. Ako vnímate túto obmenu?

Tipoval som, že zo 44 poslancov bude tak trištvrte staronových a napokon sa aj tak stalo. 30 je staronových a 14 nových. Ustanovujúce zastupiteľstvo je naplánované na 21. novembra. Na ustanovujúcej schôdzi zvolíme podpredsedov, šéfov komisií a poslancov zadelíme do komisií tak, aby sme sfunkčnili zastupiteľstvo. Jedno pracovné zastupiteľstvo tak pohodlne stihneme do konca roka.

V článku sa ďalej dočítate: Aké projekty sú dnes rozpracované v župných nemocniciach v Považskej Bystrici, Myjave a Bojniciach a čo ich čaká v nasledujúcich rokoch?

Na aké ďalšie úseky cyklotrás sa môžu tešiť obyvatelia Trenčianskeho kraja v blízkej budúcnosti?

Čo župan v súvislosti s cyklotrasami odporúča šéfom samospráv?

Ako vníma Jaroslav Baška prístup štátu k riešeniu transformácie hornonitrianskeho uhoľného regiónu?

Mesto Trenčín získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Ako sa k projektu postavil TSK a koľko doň investuje v nasledujúcich rokoch peňazí?

Akú protihodnotu župa očakáva za podporu EHMK 2026?

Kedy by v trenčianskom Zámostí mohla stáť hala s ľadovou plochou v rámci projektu Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie?

Aké má prianie do nasledujúceho volebného obdobia nielen za župu?

Čo očakáva od súčasnej vlády do najbližších mesiacov?

a mnoho ďalšieho...

Kraj má rozpracovaných množstvo projektov. Ktoré z nich by ste označili dnes za prioritné na dokončenie v nadchádzajúcich mesiacoch?

Najdôležitejšie je dokončiť všetky eurofondové projekty do konca budúceho roka, keďže prostriedky musíme vyčerpať do záveru decembra 2023. Ide o projekty za viac ako 124 miliónov eur, z čoho takmer 70 miliónov eur smeruje do ciest, časť prostriedkov do stredného školstva, do sociálnych vecí a, samozrejme, do cyklotrás. Ďalej máme rozpracované projekty moderných komunikačných technológií. Nechceme prísť ani o euro zo sumy 124 miliónov eur, preto hľadáme prostriedky na kofinancovanie, a to buď z vlastných zdrojov, alebo úverov.