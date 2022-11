Ocenili kroniku z pandemického roka 2020

Nemšovskú kroniku ocenila odborná porota.

Októbrové vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2022 potešilo viaceré samosprávy, jednu z Trenčianskeho okresu nevynímajúc.

Práve Miroslava Bachratá, kronikárka mesta Nemšová, sa môže pýšiť hlavnou cenou v kategórii väčšie samosprávy od 3000 do 19 999 obyvateľov. Ocenená bola monografia mesta za rok 2020, ktorému už dominovala pandémia ochorenia covid-19.

O tom, ako náročné bolo písať o roku, keď život načas takpovediac zamrzol, porozpráva samotná kronikárka.

Ako dlho sa venujete tejto profesii?

V roku 2016 som začala písať kroniku za rok 2015 a dnes mám za sebou už šesť kroník. Ocenená bola Kronika mesta Nemšová 2020. Aktuálne spracovávam rok 2021 a od začiatku budúceho roka príde čas aj na ten aktuálny rok.

Rok 2020 bol rokom covidovým. Rezonuje aj samotnej kronike?

Iste, spomínaný je hneď od úvodu. Povedala som si, že trošku nahliadnem aj do minulosti a zmapovala som, aké epidémie boli v meste v minulosti – či už cholera, španielska chrípka alebo týfus. Nahliadla som do starších kroník. Hodnotiaca komisia spomínala, že sa im páči, keď sa kronikári vracajú v textoch späť do minulosti a spájajú to so súčasnosťou. Pravdaže, v starých matrikách sa nepísalo, na čo zomierali ľudia, ale niekde dokázali uviesť, že v danom roku zomrel taký počet ľudí a z toho toľkoto na nejakú chorobu, epidémiu.

V spomínanom roku sa nekonalo množstvo podujatí, život bol istým spôsobom pozastavený. Znamená to, že aj kronika za rok 2020 je útlejšia ako napríklad za nepandemický rok 2019?