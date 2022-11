HoryZonty privítajú ženu, ktorá sa do hlbín mora ponára bez dýchacieho prístroja

Festival HoryZonty 2022 sa uskutoční od 10. do 12. novembra.

Vrcholy najvyšších hôr, strmé skalné steny, zasnežené svahy, známe i neznáme turistické trasy, ale aj morské hlbiny...

Tam všade pozývajú návštevníkov organizátori známeho trenčianskeho festivalu HoryZonty, ktorí okrem množstva outdoorových filmov do programu zaradili aj päť besied so zaujímavými hosťami.

Prvý festivalový večer otvorí svojou prezentáciou významná postava slovenského horolezectva Igor Koller.

Návštevníkom prezradí ako liezť od mladosti až do 70-ky, pre výkony i pre radosť, v lete aj v zime, ako liezť tisícmetrové skalné steny i sedemtisícovky.

Piatkové popoludnie oživia Jozef Kmeť a Pavol Sivý, ktorým sa v predchádzajúcom ročníku svojím filmom o putovaní cez Vietnam a Čínu podarilo zaujať porotu natoľko, že vyhrali filmovú súťaž. Tentoraz veselí cestovatelia navštívia festival osobne a divákom porozprávajú o svojej výprave na koňoch cez argentínsku Patagóniu. Priblížia, aké problémy mali pri zháňaní koní na cestu, ako sa postupne so svojimi zapožičanými koňmi museli naučiť pracovať a ako sa nakoniec dokázali zosúladiť. Na cestách ich stretli rôzne prekážky, no vďaka svojej bezprostrednej povahe si dokázali získať miestnych obyvateľov a s nadhľadom z konského chrbta spoznať nádherné miesta a kultúru Južnej Ameriky.

Piatok večer bude pódium patriť českej freediverke Alene Konečnej, ktorá sa do hlbín morí a oceánov ponára bez dýchacieho prístroja, len so zásobou vzduchu, ktorého sa nadýchne nad hladinou. Ponorom s plutvou do hĺbky 97 metrov je držiteľkou národného rekordu a v disciplíne, pri ktorej bola odkázaná len na vlastné sily, a teda nepoužila lano ani plutvy na nohách, dosiahla v roku 2016 svetový rekord. Ponor do hĺbky 60 metrov s obmedzeným množstvom kyslíka jej aj s návratom na hladinu trval tri minúty. Freediving, v preklade „voľné potápanie“, pre ňu však nie je len o svetových rekordoch.

„Najdôležitejšie pre mňa je splynutie s prírodou, voľnosť pohybu. Nádherné je na pár minút zadržať dych, potopiť sa do hlbín a užívať si v pokoji tú neskutočnú podmorskú krásu,“ vyznáva sa zo svojej vášne Alena Konečná. V besede s najúspešnejšou českou freediverkou sa diváci dozvedia, ako funguje ľudské telo hlboko pod hladinou mora, ako sa organizmus človeka dokáže adaptovať na vodné prostredie, nedostatok kyslíka a výrazné zvýšenie hydrostatického tlaku, ale aj o to, ako sa dá dosiahnuť to, že človek nepodľahne panike a, naopak, užíva si krásu podmorského sveta.

Sobotný popoludňajší program okrem množstva filmov ponúkne divákom aj diskusiu s režisérom Viliamom Bendíkom a hlavnou protagonistkou filmu „Sama na ceste“, ultrabežkyňou Soňou Kopčokovou.

Dôstojnou bodkou za festivalom bude v sobotu večer popri filme Pavla Barabáša

„Dhaulágirí je môj Everest“ aj prezentácia priekopníka slovenského súťažného skialpinizmu a horského vodcu Róberta Gálfyho.

Tri dni dobrodružstva, cestovania a úžasných športových výkonov si budú môcť návštevníci festivalu HoryZonty užiť od 10. do 12. novembra 2022 v Posádkovom klube v Trenčíne.

Podujatie sa koná v spolupráci s mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry SR a ďalšími partnermi.